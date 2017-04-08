Kalinic va via? Il sogno è portare a Firenze Patrik Schick della Sampdoria

L'alternativa potrebbe essere Pavoletti del Napoli. In difesa si cerca di prendere in Brasile

Come riporta la Gazzetta dello Sport, se Kalinic dovesse partire, il sogno si chiama Schick della Sampdoria, ma piace anche Nestorovski del Palermo. Non è escluso nemmeno un ritorno di fiamma per Pavoletti che non è sicuro di rimanere a Napoli. Le priorità però sono altre. Serve un centrale difensivo titolare (sondato Vitor Hugo del Palmeiras) da affiancare ad Astori mentre il primo acquisto là dietro è già stato praticamente definito: Nikola Milenkovic (’97) del Partizan Belgrado, operazione da circa 4,5 milioni.