Kalinic va via? Il sogno è portare a Firenze Patrik Schick della Sampdoria
L'alternativa potrebbe essere Pavoletti del Napoli. In difesa si cerca di prendere in Brasile
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2017 11:42
Come riporta la Gazzetta dello Sport, se Kalinic dovesse partire, il sogno si chiama Schick della Sampdoria, ma piace anche Nestorovski del Palermo. Non è escluso nemmeno un ritorno di fiamma per Pavoletti che non è sicuro di rimanere a Napoli. Le priorità però sono altre. Serve un centrale difensivo titolare (sondato Vitor Hugo del Palmeiras) da affiancare ad Astori mentre il primo acquisto là dietro è già stato praticamente definito: Nikola Milenkovic (’97) del Partizan Belgrado, operazione da circa 4,5 milioni.