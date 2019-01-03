De Santis: "Muriel? Ottime le tempistiche e la formula di acquisto. Su Diawara..."

Lorenzo De Santis, agente di molti giocatori, ha fatto un lungo intervento a Lady Radio sulla Fiorentina e le relative operazioni di mercato. Ecco quanto detto: “Muriel? Giudico in positivo l’operazio...

Lorenzo De Santis, agente di molti giocatori, ha fatto un lungo intervento a Lady Radio sulla Fiorentina e le relative operazioni di mercato. Ecco quanto detto: “Muriel? Giudico in positivo l’operazione e le tempistiche di come è stata fatta: la formula permette alla Fiorentina di valutare il giocatore per un eventuale riscatto o meno. Bisogna vedere in quali condizioni fisiche è: con il Siviglia ha giocato veramente con il contagocce”. Schick? Sembrava veramente destinato a partire da Roma anche con la formula del prestito, anche se adesso sembra che la società giallorossa sia intenzionata a tenerlo anche per la seconda parte della stagione. Era un’occasione per la Fiorentina, forse un po’ complicata, ma poteva starci”. Diawara? E’ un giocatore che il Napoli ha pagato molto: ha qualità e sarebbe un giocatore adatto per la Fiorentina. Credo che dopo questa prima operazione Muriel, la Fiorentina non farà operazioni a breve termine, ovvero prima della metà di gennaio. Corvino dovrà gestire anche gli esuberi: serve fantasia e pazienza”. Vice Lafont? Probabilmente la scelta può corretta sarebbe quella di prendere un portiere di esperienza: il francese ha grandi prospettive; sicuramente cercherei una figura affidabile”. Movimenti Serie A a gennaio? Ramsey è un piatto forte del mercato, vedremo. La Juventus ha l’ossessione della Champions, stava puntando Pogba, ma con il cambio di allenatore rimarrà al Manchester United. Mi aspetto qualcosa dalla Roma e sono curioso di vedere cosa farà il Milan. Anche l’Atalanta sembra voler puntare in alto, dato che la qualità generale attorno al quarto posto non è eccelsa”.