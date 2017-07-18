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Ufficiale: saltato il trasferimento di Schick dalla Sampdoria alla Juventus, ecco il comunicato...

Era nell'aria, ma l'ufficialità è arrivata soltanto poche ore fa: Patrik Schick non vestirà la maglia della Juventus per alcuni problemi occorsi durante le visite mediche, ecco il comunicato: "Le soci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 luglio 2017 22:10
Ufficiale: saltato il trasferimento di Schick dalla Sampdoria alla Juventus, ecco il comunicato... -
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Era nell'aria, ma l'ufficialità è arrivata soltanto poche ore fa: Patrik Schick non vestirà la maglia della Juventus per alcuni problemi occorsi durante le visite mediche, ecco il comunicato: "Le società U.C. Sampdoria e Juventus F.C. comunicano che è stato deciso, di comune accordo, di non perfezionare il trasferimento del calciatore Patrik Schick."

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