Notizie Trasferimento Fiorentina

UFFICIALE: Arriva Bryan Dabo a titolo definitivo dai francesi del Saint-Etienne...
30 gennaio 2018 09:50
Mlakar passa al Maribor e annuncia: "Mi fido del mio nuovo club, in Italia ho imparato molto..."
25 gennaio 2018 17:44
Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...
03 gennaio 2018 19:14
Emanuele Giaccherini e la Fiorentina, (forse) ci siamo. Il centrocampista è in cerca di casa a Firenze...
28 dicembre 2017 11:52
L'ex Fiorentina Compper si appresta a vestire la maglia del Celtic, il Red Bull Lipsia ha dato il via libera...
19 dicembre 2017 18:23
Lo Faso Sr: "Guarda sempre avanti e non voltarti mai, noi ti seguiremo sempre. Complimenti ragazzo mio..."
04 settembre 2017 14:06
Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.
31 agosto 2017 20:46
Ds Udinese: ''Ringraziamo Théréau, è una cessione ponderata. Abbiamo bisogno di una prima punta''.
31 agosto 2017 19:16
Ufficiale: Leonardo Pavoletti è un nuovo calciatore del Cagliari. Contratto quinquennale per l'attaccante toscano.
30 agosto 2017 17:52
Ufficiale: Nicolò Gigli ceduto alla Ternana. Il classe '96 arriva in Umbria a titolo definitivo.
29 agosto 2017 17:52
Tifosi granata imbufaliti per la cessione di Benassi, la rivolta inizia dai social...
09 agosto 2017 14:52
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