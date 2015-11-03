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Notizie Trasferimento Fiorentina

UFFICIALE: Arriva Bryan Dabo a titolo definitivo dai francesi del Saint-Etienne...

30 gennaio 2018 09:50

Mlakar passa al Maribor e annuncia: "Mi fido del mio nuovo club, in Italia ho imparato molto..."

25 gennaio 2018 17:44

Gazzetta dello Sport, Hagi al passo d'addio, Pescara in vantaggio su tutti per il talento romeno...

03 gennaio 2018 19:14

Emanuele Giaccherini e la Fiorentina, (forse) ci siamo. Il centrocampista è in cerca di casa a Firenze...

28 dicembre 2017 11:52

L'ex Fiorentina Compper si appresta a vestire la maglia del Celtic, il Red Bull Lipsia ha dato il via libera...

19 dicembre 2017 18:23

Lo Faso Sr: "Guarda sempre avanti e non voltarti mai, noi ti seguiremo sempre. Complimenti ragazzo mio..."

04 settembre 2017 14:06

Ufficiale: Nenad Tomovic ceduto al ChievoVerona in prestito con diritto di riscatto.

31 agosto 2017 20:46

Ds Udinese: ''Ringraziamo Théréau, è una cessione ponderata. Abbiamo bisogno di una prima punta''.

31 agosto 2017 19:16

Ufficiale: Leonardo Pavoletti è un nuovo calciatore del Cagliari. Contratto quinquennale per l'attaccante toscano.

30 agosto 2017 17:52

Ufficiale: Nicolò Gigli ceduto alla Ternana. Il classe '96 arriva in Umbria a titolo definitivo.

29 agosto 2017 17:52

Tifosi granata imbufaliti per la cessione di Benassi, la rivolta inizia dai social...

09 agosto 2017 14:52

Ufficiale: saltato il trasferimento di Schick dalla Sampdoria alla Juventus, ecco il comunicato...

18 luglio 2017 22:10

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