Tifosi granata imbufaliti per la cessione di Benassi, la rivolta inizia dai social...

Il trasferimento di Marco Benassi dal Torino alla Fiorentina ha suscitato reazioni ben diverse da parte delle due fazioni in causa. Se a Firenze si respira un certo entusiasmo per l'arrivo del classe...

Il trasferimento di Marco Benassi dal Torino alla Fiorentina ha suscitato reazioni ben diverse da parte delle due fazioni in causa. Se a Firenze si respira un certo entusiasmo per l'arrivo del classe '94 italiano, nel capoluogo piemontese le sensazioni sono opposte. Su Facebook infatti, i tifosi granata si sono schierati unanimamente contro la cessione del centrocampista, manifestando la loro rabbia nel veder cedere uno dei migliori della rosa e, allo stesso tempo, uno dei più amati dalla gente...