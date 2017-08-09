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Tifosi granata imbufaliti per la cessione di Benassi, la rivolta inizia dai social...

Il trasferimento di Marco Benassi dal Torino alla Fiorentina ha suscitato reazioni ben diverse da parte delle due fazioni in causa. Se a Firenze si respira un certo entusiasmo per l'arrivo del classe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 14:52
Tifosi granata imbufaliti per la cessione di Benassi, la rivolta inizia dai social... - TURIN, ITALY - FEBRUARY 07: Marco Benassi of Torino FC reacts during the Serie A match between Torino FC and AC Chievo Verona at Stadio Olimpico di Torino on February 7, 2016 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
TURIN, ITALY - FEBRUARY 07: Marco Benassi of Torino FC reacts during the Serie A match between Torino FC and AC Chievo Verona at Stadio Olimpico di Torino on February 7, 2016 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
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Il trasferimento di Marco Benassi dal Torino alla Fiorentina ha suscitato reazioni ben diverse da parte delle due fazioni in causa. Se a Firenze si respira un certo entusiasmo per l'arrivo del classe '94 italiano, nel capoluogo piemontese le sensazioni sono opposte. Su Facebook infatti, i tifosi granata si sono schierati unanimamente contro la cessione del centrocampista, manifestando la loro rabbia nel veder cedere uno dei migliori della rosa e, allo stesso tempo, uno dei più amati dalla gente...

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