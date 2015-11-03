Notizie Facebook Fiorentina

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Basile: "Rapporti con la Juventus ottimi, ma niente regali. Meglio perderla che doverli ringraziare alla fine"

17 maggio 2022 17:11

Il nuovo Chievo viene bannato da Facebook, il presidente Pellissier: "Non ce lo spieghiamo"

10 dicembre 2021 18:43

Basile: "Tre anni di lotta salvezza e nessuno della Fiorentina ammette di aver sbagliato. Tutto torna"

29 luglio 2021 17:49

Dini: "Sorpreso dall'iniziativa di Antognoni nei confronti della Fiorentina. Mi dissocio completamente"

26 luglio 2021 19:27

Donadel saluta la Fiorentina: "Via per crescere e meritarti in futuro. Grazie a Barone e Pradè per l'opportunità"

01 luglio 2021 16:17

Superlega come l'isole delle Rose, durerà meno di 24 ore. Un bene per la Fiorentina? L'analisi

20 aprile 2021 11:33

Alvino: "I tamponi d'urgenza del Napoli sono tutti negativi. L'orario..."

17 gennaio 2021 10:01

Ferrara: "Chiesa si mette il dito sul naso al pareggio per zittire chi?"

14 luglio 2020 16:18

Spadafora: "Rimborso per tutti gli eventi sportivi che sono saltati per il Coronavirus"

27 maggio 2020 23:23

Terim: "Sono passati venti anni da quando ti ho conosciuto. Rialti era un giornalista rigoroso"

07 aprile 2020 06:53

Antognoni ricorda Rialti sui social: "Ciao Sandro, mi hai sempre aiutato nei momenti difficili"

06 aprile 2020 00:50

Salvini: "Che senso ha rinviare Juventus-Inter a maggio? Si doveva dare un'immagine tranquilla dell'Italia"

29 febbraio 2020 15:35

Brovarone auspica una nuova formazione: "Mi piacerebbe tanto vederli schierati così.."

10 febbraio 2020 22:01

Pin: "Da quando ho conosciuto Beppe Iachini nel 1985 è cambiato solamente il cappellino"

19 gennaio 2020 11:35

Rita Antognoni: "Ribery è un vero professionista che mette il cuore e la sua classe ogni partita"

24 novembre 2019 22:04

Sottil e le offese condivise alla società viola, ma il profilo è falso. Tifosi viola ingannati su Facebook

25 luglio 2018 23:44

Dias: "Ciao capitano ti porteró nel cuore, chi ha giocato con te non ti dimenticherà mai"

12 marzo 2018 13:25

Lady Antognoni esulta per il rinnovo di Chiesa: "Un ragazzo d'oro, spero possa essere una grande bandiera"

18 novembre 2017 12:44

IO CI STO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"

09 ottobre 2017 14:20

Maradona: "Batistuta persona fantastica, è stato il miglior 9 di sempre. In italia spaccava le difese..."

02 ottobre 2017 19:26

Lo Faso Sr: "Guarda sempre avanti e non voltarti mai, noi ti seguiremo sempre. Complimenti ragazzo mio..."

04 settembre 2017 14:06

Eysseric carica la squadra sui social: "Esordio davanti ai nostri tifosi, l'obiettivo è vincere"

27 agosto 2017 19:28

Tifosi granata imbufaliti per la cessione di Benassi, la rivolta inizia dai social...

09 agosto 2017 14:52

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