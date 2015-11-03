Notizie Facebook Fiorentina

Basile: "Rapporti con la Juventus ottimi, ma niente regali. Meglio perderla che doverli ringraziare alla fine"
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Il nuovo Chievo viene bannato da Facebook, il presidente Pellissier: "Non ce lo spieghiamo"
10 dicembre 2021 18:43
Basile: "Tre anni di lotta salvezza e nessuno della Fiorentina ammette di aver sbagliato. Tutto torna"
29 luglio 2021 17:49
Dini: "Sorpreso dall'iniziativa di Antognoni nei confronti della Fiorentina. Mi dissocio completamente"
26 luglio 2021 19:27
Donadel saluta la Fiorentina: "Via per crescere e meritarti in futuro. Grazie a Barone e Pradè per l'opportunità"
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Superlega come l'isole delle Rose, durerà meno di 24 ore. Un bene per la Fiorentina? L'analisi
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Alvino: "I tamponi d'urgenza del Napoli sono tutti negativi. L'orario..."
17 gennaio 2021 10:01
Ferrara: "Chiesa si mette il dito sul naso al pareggio per zittire chi?"
14 luglio 2020 16:18
Spadafora: "Rimborso per tutti gli eventi sportivi che sono saltati per il Coronavirus"
27 maggio 2020 23:23
Terim: "Sono passati venti anni da quando ti ho conosciuto. Rialti era un giornalista rigoroso"
07 aprile 2020 06:53
Antognoni ricorda Rialti sui social: "Ciao Sandro, mi hai sempre aiutato nei momenti difficili"
06 aprile 2020 00:50
Salvini: "Che senso ha rinviare Juventus-Inter a maggio? Si doveva dare un'immagine tranquilla dell'Italia"
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Brovarone auspica una nuova formazione: "Mi piacerebbe tanto vederli schierati così.."
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Pin: "Da quando ho conosciuto Beppe Iachini nel 1985 è cambiato solamente il cappellino"
19 gennaio 2020 11:35
Rita Antognoni: "Ribery è un vero professionista che mette il cuore e la sua classe ogni partita"
24 novembre 2019 22:04
Sottil e le offese condivise alla società viola, ma il profilo è falso. Tifosi viola ingannati su Facebook
25 luglio 2018 23:44
Dias: "Ciao capitano ti porteró nel cuore, chi ha giocato con te non ti dimenticherà mai"
12 marzo 2018 13:25
Lady Antognoni esulta per il rinnovo di Chiesa: "Un ragazzo d'oro, spero possa essere una grande bandiera"
18 novembre 2017 12:44
IO CI STO... IL PENSIERO DI DARIO "GHEBBE"
09 ottobre 2017 14:20
Maradona: "Batistuta persona fantastica, è stato il miglior 9 di sempre. In italia spaccava le difese..."
02 ottobre 2017 19:26
Lo Faso Sr: "Guarda sempre avanti e non voltarti mai, noi ti seguiremo sempre. Complimenti ragazzo mio..."
04 settembre 2017 14:06
Eysseric carica la squadra sui social: "Esordio davanti ai nostri tifosi, l'obiettivo è vincere"
27 agosto 2017 19:28
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