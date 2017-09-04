Lo Faso Sr: "Guarda sempre avanti e non voltarti mai, noi ti seguiremo sempre. Complimenti ragazzo mio..."

Carmelo Lo Faso, padre di Simone, nuovo acquisto della Fiorentina, si è affidato a Facebook per augurare la buona fortuna al figlio tramite un post con una foto che li ritrae insieme. Questo il messag...

Carmelo Lo Faso, padre di Simone, nuovo acquisto della Fiorentina, si è affidato a Facebook per augurare la buona fortuna al figlio tramite un post con una foto che li ritrae insieme. Questo il messaggio del signor Lo Faso: "Cambiano i colori #acffiorentina cambiano i compagni cambierà sempre il mondo ma tu sei e resterai sempre quel ragazzo umile che ogni giorno con i suoi sacrifici raggiunge sempre i suoi obbiettivi e ci riempie di orgoglio,ovunque andrai ricorda chi eri e da dove vieni ma guarda sempre avanti senza voltarti mai la gente che ti ha sempre amato ti seguirà sempre ovunque tu sarai!! Complimenti ragazzo mio continua sempre così !! #Simone Lo Faso", firmato poi "papà".