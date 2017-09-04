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Lo Faso Sr: "Guarda sempre avanti e non voltarti mai, noi ti seguiremo sempre. Complimenti ragazzo mio..."

Carmelo Lo Faso, padre di Simone, nuovo acquisto della Fiorentina, si è affidato a Facebook per augurare la buona fortuna al figlio tramite un post con una foto che li ritrae insieme. Questo il messag...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2017 14:06
Lo Faso Sr: "Guarda sempre avanti e non voltarti mai, noi ti seguiremo sempre. Complimenti ragazzo mio..." -
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Carmelo Lo Faso, padre di Simone, nuovo acquisto della Fiorentina, si è affidato a Facebook per augurare la buona fortuna al figlio tramite un post con una foto che li ritrae insieme. Questo il messaggio del signor Lo Faso: "Cambiano i colori #acffiorentina cambiano i compagni cambierà sempre il mondo ma tu sei e resterai sempre quel ragazzo umile che ogni giorno con i suoi sacrifici raggiunge sempre i suoi obbiettivi e ci riempie di orgoglio,ovunque andrai ricorda chi eri e da dove vieni ma guarda sempre avanti senza voltarti mai la gente che ti ha sempre amato ti seguirà sempre ovunque tu sarai!! Complimenti ragazzo mio continua sempre così !! #Simone Lo Faso", firmato poi "papà".

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