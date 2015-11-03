Notizie Lo Faso Fiorentina

Lo Faso e una carriera travagliata: 2 presenze con la Fiorentina, ora giocherà la Kings League con Fedez
22 febbraio 2025 17:56
Ag. Lo Faso (e di El Sharaawy) al veleno: "Elsha? Avevate già in casa l’esterno di qualità"
27 luglio 2018 14:04
Lo Faso: "Rimpiango le poche partite giocate, torno a Palermo in una squadra che mi ha valorizzato"
30 giugno 2018 11:37
Ag. Lo Faso: "La Fiorentina lo riscatterà. Quello che ha scritto La Nazione è inverosimile"
24 maggio 2018 17:32
La Nazione, rimandati al mittente i prestiti di Gil Dias, Falcinelli e Lo Faso. Per il classe '98 però...
24 maggio 2018 09:09
(VIDEO): Sportiello e quel conto da 2667€ al ristorante. Dabo e Lo Faso lo prendono in giro su Instagram
21 maggio 2018 17:04
(FOTO) Lo Faso su Instagram e quella lettura per Astori
17 maggio 2018 22:11
La Nazione: Corvino punta al riscatto di Lo Faso, ma chiede uno sconto al Palermo
17 maggio 2018 12:21
Lo Faso: "Grazie tifosi viola, 10 aprile e 4 marzo due date che mi hanno insegnato molto..."
12 aprile 2018 21:52
La Nazione, brutto infortunio per Simone Lo Faso. Stagione finita per lui. I tempi di recupero...
11 aprile 2018 09:12
Stagione finita per Lo Faso, frattura del Perone. Ecco il comunicato della Fiorentina
10 aprile 2018 20:16
Lo Faso ed il messaggio per Astori: "Tu che conosci il cielo, saluta Dio per me. Per sempre con noi"
18 marzo 2018 19:34
Lo Faso: "Tante parole per te, umile,gentile e generoso."
04 marzo 2018 22:31
Lo Faso senior: "Simone sperava di avere più spazio, ma a Firenze sta bene. Valuteremo a fine stagione"
01 marzo 2018 18:25
Repubblica, Lo Faso un mistero: mancano i goal ma lui non gioca mai. Arriva a breve il suo momento?
21 febbraio 2018 08:42
Veramente Lo Faso non merita possibilità? I numeri in allenamento ci sono, ora può convincere Pioli...
14 febbraio 2018 10:01
Hagi bocciato, Lo Faso e Zekhnini no: Pioli concederà una possibilità ai due in prima squadra
12 gennaio 2018 15:36
Pedullà: "Barella costa troppo per la Fiorentina, andrà altrove. Cataldi? A gennaio ti devi migliorare..."
05 gennaio 2018 15:27
Tuttomercatoweb, Fiorentina interessata a Ramiro. Vitor Hugo bocciato, può andar via, ma chi lo paga 8 milioni?
23 novembre 2017 17:42
Corriere dello Sport, Lo Faso convince Pioli, giocherà sempre più partite da qui in avanti
22 novembre 2017 12:31
Ferrara: "Babacar, Benassi, Thereau e Pezzella tengono in piedi la Fiorentina di Pioli. E Lo Faso..."
24 ottobre 2017 13:04
La gioia di Lo Faso: ''Felicissimo per esordio e vittoria. Grazie ai tifosi, ora testa a mercoledì''
23 ottobre 2017 17:53
Due milioni e settecentomila euro, cosi Lo Faso sarà della Fiorentina. Ieri esordio da predestinato
23 ottobre 2017 15:58
Tra le buone notizie di Benevento c'è l'esordio di Lo Faso. Adesso spareggio Europa League contro il Torino
23 ottobre 2017 10:14
E Saponara si congratula con Lo Faso per la prima partita: "Che sia la prima di tante"
22 ottobre 2017 18:29
Pioli: "Saponara non tornerà subito, attenzione al Benevento. Ecco perchè non gioca Hagi, Lo Faso invece..."
21 ottobre 2017 13:29
Convocati: fuori Gil Dias e Saponara, largo ai giovani. Lo Faso e Zekhnini in rampa di lancio per Pioli
14 ottobre 2017 16:42
Corriere dello Sport, Lo Faso sarà riscattato dalla Fiorentina, Corvino verserà nelle casse del Palermo 2,7 milioni di euro
13 ottobre 2017 12:39
Lo Faso, a causa dell'infortunio di Dias probabile esordio contro l'Udinese
13 ottobre 2017 10:41
Lo Faso non trova spazio in prima squadra? Ecco il prestito alla...Primavera di Bigica
11 ottobre 2017 15:32
Under 20: Guidi conferma tre viola, ma esclude Lo Faso. I convocati per il torneo 8 nazioni...
07 ottobre 2017 15:29
Milenkovic, Hagi, Zekhnini e Lo Faso. Pioli li manda in panchina o in tribuna, per loro è sempre più difficile
06 ottobre 2017 10:12
Ds Palermo: "La Fiorentina può esercitare il riscatto di Lo Faso per una cifra alta"
05 ottobre 2017 18:38
Lo Faso: ''Siamo sereni, non molleremo mai. Sapevo che avrei fatto panchina: Hagi? Non dico nulla...''
04 ottobre 2017 10:07
Il giovane attaccante viola Lo Faso è stato convocato in nazionale under 20
29 settembre 2017 17:55
I convocati di Pioli per Verona: Saponara e Eysseric non ce la fanno. Prima chiamata per Théréau, Lo Faso e Laurini.
09 settembre 2017 15:26
Ecco Lo Faso, un talento che studia da Cristiano Ronaldo e che ha scelto Firenze per il progetto della Fiorentina
07 settembre 2017 11:43
Guidi: "Lo Faso fortissimo, sa dribblare, è tecnico e veloce. Regalerà emozioni ai tifosi viola. Giusto il prestito di Castrovilli"
06 settembre 2017 19:00
Antognoni su Lo Faso: ''Ha grandi doti tecniche, può fare molto bene in viola''
06 settembre 2017 11:47
Lo Faso: "Mi voleva il Monaco ma ho scelto la Fiorentina per il progetto. A Firenze si vive di calcio"
06 settembre 2017 11:45
Brovarone a Radio Bruno: "Lo Faso è forte, ma non è pronto. Benassi...."
05 settembre 2017 20:11
Lo Faso Sr: "Guarda sempre avanti e non voltarti mai, noi ti seguiremo sempre. Complimenti ragazzo mio..."
04 settembre 2017 14:06
Corriere dello Sport, i quattro giovani viola su cui bisogna scommettere per ripartire. Alla Fiorentina per diventare grandi
03 settembre 2017 11:11
Giovane, forte e italiano: chi è Simone Lo Faso, il prototipo dell'attaccante del futuro
01 settembre 2017 13:31
Lupo (ds Palermo): 'Lo Faso ha scelto un progetto importante, su di lui c'erano anche Monaco e Sassuolo'
01 settembre 2017 12:40
Il giovane Lo Faso è viola, oggi la prima giornata a Firenze. Le foto dell'incontro con Corvino e Freitas
01 settembre 2017 02:42
Lo Faso, ecco le cifre: 300mila euro per il prestito, più 2,7 milioni per il riscatto. Bonus legati alla nazionale...
31 agosto 2017 16:39
Pedullà: ''La Fiorentina ha venduto benissimo, non come in entrata. Che colpo Lo Faso, ha personalità''
31 agosto 2017 15:07
Sky Sport: Lo Faso oggi a Firenze per le visite mediche, per lui pronto un quinquennale
31 agosto 2017 13:54
Lo Faso è della Fiorentina, cinque anni di contratto per il fantasista classe 98 in arrivo dal Palermo
31 agosto 2017 13:29
Da Palermo: la Fiorentina scavalca il Sassuolo nella corsa a Lo Faso, manca però l'accordo sui bonus
31 agosto 2017 12:56
Archivio