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Notizie Lo Faso Fiorentina

Lo Faso e una carriera travagliata: 2 presenze con la Fiorentina, ora giocherà la Kings League con Fedez

22 febbraio 2025 17:56

Ag. Lo Faso (e di El Sharaawy) al veleno: "Elsha? Avevate già in casa l’esterno di qualità"

27 luglio 2018 14:04

Lo Faso: "Rimpiango le poche partite giocate, torno a Palermo in una squadra che mi ha valorizzato"

30 giugno 2018 11:37

Ag. Lo Faso: "La Fiorentina lo riscatterà. Quello che ha scritto La Nazione è inverosimile"

24 maggio 2018 17:32

La Nazione, rimandati al mittente i prestiti di Gil Dias, Falcinelli e Lo Faso. Per il classe '98 però...

24 maggio 2018 09:09

(VIDEO): Sportiello e quel conto da 2667€ al ristorante. Dabo e Lo Faso lo prendono in giro su Instagram

21 maggio 2018 17:04

(FOTO) Lo Faso su Instagram e quella lettura per Astori

17 maggio 2018 22:11

La Nazione: Corvino punta al riscatto di Lo Faso, ma chiede uno sconto al Palermo

17 maggio 2018 12:21

Lo Faso: "Grazie tifosi viola, 10 aprile e 4 marzo due date che mi hanno insegnato molto..."

12 aprile 2018 21:52

La Nazione, brutto infortunio per Simone Lo Faso. Stagione finita per lui. I tempi di recupero...

11 aprile 2018 09:12

Stagione finita per Lo Faso, frattura del Perone. Ecco il comunicato della Fiorentina

10 aprile 2018 20:16

Lo Faso ed il messaggio per Astori: "Tu che conosci il cielo, saluta Dio per me. Per sempre con noi"

18 marzo 2018 19:34

Lo Faso: "Tante parole per te, umile,gentile e generoso."

04 marzo 2018 22:31

Lo Faso senior: "Simone sperava di avere più spazio, ma a Firenze sta bene. Valuteremo a fine stagione"

01 marzo 2018 18:25

Repubblica, Lo Faso un mistero: mancano i goal ma lui non gioca mai. Arriva a breve il suo momento?

21 febbraio 2018 08:42

Veramente Lo Faso non merita possibilità? I numeri in allenamento ci sono, ora può convincere Pioli...

14 febbraio 2018 10:01

Hagi bocciato, Lo Faso e Zekhnini no: Pioli concederà una possibilità ai due in prima squadra

12 gennaio 2018 15:36

Pedullà: "Barella costa troppo per la Fiorentina, andrà altrove. Cataldi? A gennaio ti devi migliorare..."

05 gennaio 2018 15:27

Tuttomercatoweb, Fiorentina interessata a Ramiro. Vitor Hugo bocciato, può andar via, ma chi lo paga 8 milioni?

23 novembre 2017 17:42

Corriere dello Sport, Lo Faso convince Pioli, giocherà sempre più partite da qui in avanti

22 novembre 2017 12:31

Ferrara: "Babacar, Benassi, Thereau e Pezzella tengono in piedi la Fiorentina di Pioli. E Lo Faso..."

24 ottobre 2017 13:04

La gioia di Lo Faso: ''Felicissimo per esordio e vittoria. Grazie ai tifosi, ora testa a mercoledì''

23 ottobre 2017 17:53

Due milioni e settecentomila euro, cosi Lo Faso sarà della Fiorentina. Ieri esordio da predestinato

23 ottobre 2017 15:58

Tra le buone notizie di Benevento c'è l'esordio di Lo Faso. Adesso spareggio Europa League contro il Torino

23 ottobre 2017 10:14

E Saponara si congratula con Lo Faso per la prima partita: "Che sia la prima di tante"

22 ottobre 2017 18:29

Pioli: "Saponara non tornerà subito, attenzione al Benevento. Ecco perchè non gioca Hagi, Lo Faso invece..."

21 ottobre 2017 13:29

Convocati: fuori Gil Dias e Saponara, largo ai giovani. Lo Faso e Zekhnini in rampa di lancio per Pioli

14 ottobre 2017 16:42

Corriere dello Sport, Lo Faso sarà riscattato dalla Fiorentina, Corvino verserà nelle casse del Palermo 2,7 milioni di euro

13 ottobre 2017 12:39

Lo Faso, a causa dell'infortunio di Dias probabile esordio contro l'Udinese

13 ottobre 2017 10:41

Lo Faso non trova spazio in prima squadra? Ecco il prestito alla...Primavera di Bigica

11 ottobre 2017 15:32

Under 20: Guidi conferma tre viola, ma esclude Lo Faso. I convocati per il torneo 8 nazioni...

07 ottobre 2017 15:29

Milenkovic, Hagi, Zekhnini e Lo Faso. Pioli li manda in panchina o in tribuna, per loro è sempre più difficile

06 ottobre 2017 10:12

Ds Palermo: "La Fiorentina può esercitare il riscatto di Lo Faso per una cifra alta"

05 ottobre 2017 18:38

Lo Faso: ''Siamo sereni, non molleremo mai. Sapevo che avrei fatto panchina: Hagi? Non dico nulla...''

04 ottobre 2017 10:07

Il giovane attaccante viola Lo Faso è stato convocato in nazionale under 20

29 settembre 2017 17:55

I convocati di Pioli per Verona: Saponara e Eysseric non ce la fanno. Prima chiamata per Théréau, Lo Faso e Laurini.

09 settembre 2017 15:26

Ecco Lo Faso, un talento che studia da Cristiano Ronaldo e che ha scelto Firenze per il progetto della Fiorentina

07 settembre 2017 11:43

Guidi: "Lo Faso fortissimo, sa dribblare, è tecnico e veloce. Regalerà emozioni ai tifosi viola. Giusto il prestito di Castrovilli"

06 settembre 2017 19:00

Antognoni su Lo Faso: ''Ha grandi doti tecniche, può fare molto bene in viola''

06 settembre 2017 11:47

Lo Faso: "Mi voleva il Monaco ma ho scelto la Fiorentina per il progetto. A Firenze si vive di calcio"

06 settembre 2017 11:45

Brovarone a Radio Bruno: "Lo Faso è forte, ma non è pronto. Benassi...."

05 settembre 2017 20:11

Lo Faso Sr: "Guarda sempre avanti e non voltarti mai, noi ti seguiremo sempre. Complimenti ragazzo mio..."

04 settembre 2017 14:06

Corriere dello Sport, i quattro giovani viola su cui bisogna scommettere per ripartire. Alla Fiorentina per diventare grandi

03 settembre 2017 11:11

Giovane, forte e italiano: chi è Simone Lo Faso, il prototipo dell'attaccante del futuro

01 settembre 2017 13:31

Lupo (ds Palermo): 'Lo Faso ha scelto un progetto importante, su di lui c'erano anche Monaco e Sassuolo'

01 settembre 2017 12:40

Il giovane Lo Faso è viola, oggi la prima giornata a Firenze. Le foto dell'incontro con Corvino e Freitas

01 settembre 2017 02:42

Lo Faso, ecco le cifre: 300mila euro per il prestito, più 2,7 milioni per il riscatto. Bonus legati alla nazionale...

31 agosto 2017 16:39

Pedullà: ''La Fiorentina ha venduto benissimo, non come in entrata. Che colpo Lo Faso, ha personalità''

31 agosto 2017 15:07

Sky Sport: Lo Faso oggi a Firenze per le visite mediche, per lui pronto un quinquennale

31 agosto 2017 13:54

Lo Faso è della Fiorentina, cinque anni di contratto per il fantasista classe 98 in arrivo dal Palermo

31 agosto 2017 13:29

Da Palermo: la Fiorentina scavalca il Sassuolo nella corsa a Lo Faso, manca però l'accordo sui bonus

31 agosto 2017 12:56

La Fiorentina si inserisce a sorpresa per Lo Faso, trequartista classe 98 del Palermo. Era ad un passo dal Sassuolo

30 agosto 2017 23:20

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