Corriere dello Sport, Lo Faso sarà riscattato dalla Fiorentina, Corvino verserà nelle casse del Palermo 2,7 milioni di euro
Il giovane calciatore italiano classe 98 è arrivato a Firenze in prestito dal Palermo. Ma il suo futuro sarà ancora dipinto di viola
A cura di Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 12:39
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio il futuro di Simone Lo Faso classe 98 sarà ancora a Firenze. Infatti il talento di proprietà del Palermo è arrivato in maglia viola l'ultimo giorno di mercato un prestito con diritto di riscatto fissato a 2,7 milioni e, anche se non ha mai fatto il suo esordio in prima squadra, Corvibo ha già deciso di esercitare il riscatto del giovane giocatore offensivo italiano.