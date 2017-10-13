Corriere dello Sport, Lo Faso sarà riscattato dalla Fiorentina, Corvino verserà nelle casse del Palermo 2,7 milioni di euro

Il giovane calciatore italiano classe 98 è arrivato a Firenze in prestito dal Palermo. Ma il suo futuro sarà ancora dipinto di viola

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio il futuro di Simone Lo Faso classe 98 sarà ancora a Firenze. Infatti il talento di proprietà del Palermo è arrivato in maglia viola l'ultimo giorno di mercato un prestito con diritto di riscatto fissato a 2,7 milioni e, anche se non ha mai fatto il suo esordio in prima squadra, Corvibo ha già deciso di esercitare il riscatto del giovane giocatore offensivo italiano.