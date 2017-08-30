La Fiorentina si inserisce a sorpresa per Lo Faso, trequartista classe 98 del Palermo. Era ad un passo dal Sassuolo
Il talento italiano sembrava essere destinato al trasferimento al Sassuolo ma poi a sorpresa si è inserita la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2017 23:20
Inserimento Fiorentina per Simone Lo Faso, talentuoso fantasista del Palermo secondo quanto riportato da Sportitalia e poi anche confermato da Gianluca Di Marzio esperto di mercato di Sky Sport. Il Sassuolo sembrava davvero ad un passo dal giocatore, ma l'irruzione dei viola potrebbe rimettere tutto in discussione per il trequartista classe 98.