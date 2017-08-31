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Da Palermo: la Fiorentina scavalca il Sassuolo nella corsa a Lo Faso, manca però l'accordo sui bonus

L'offerta della Fiorentina, prestito oneroso con diritto di riscatto, avrebbe superato la proposta iniziale del Sassuolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 agosto 2017 12:56
Da Palermo: la Fiorentina scavalca il Sassuolo nella corsa a Lo Faso, manca però l'accordo sui bonus -
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Sarà testa a testa tra Fiorentina e Sassuolo per l’attaccante classe ’98 del Palermo, Simone Lo Faso. Infatti, secondo quanto riportato da Mediagol.it, l’offerta presentata dal club viola, prestito oneroso con diritto di riscatto, avrebbe superato la proposta iniziale del Sassuolo identica nella formula ma non nell’entità delle cifre.

Tuttavia c’è ancora una distanza sostanziale in termini di ulteriori bonus da riconoscere al Palermo in base al rendimento del classe 98 (presenze, gol realizzati) e percentuale da garantire al club rosa su un’eventuale futura rivendita.

Fiorentina, quindi, in leggero vantaggio sul Sassuolo ma ancora distante dal soddisfare le richieste del Palermo.

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