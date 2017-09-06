Antognoni su Lo Faso: ''Ha grandi doti tecniche, può fare molto bene in viola''

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, parla di Simone Lo Faso nel giorno della sua presentazione: "Arriva in prestito con diritto di riscatto. E' un classe '98 con grandi doti tecnich...

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, parla di Simone Lo Faso nel giorno della sua presentazione: "Arriva in prestito con diritto di riscatto. E' un classe '98 con grandi doti tecniche, ci auguriamo che possa fare molto bene in viola. Ho avuto la fortuna di vederlo anche con le giovanili azzurre. Nel 2016, appena diciottenne, ha esordito in Serie A con il Milan e si è già messo in mostra con il Palermo. Ieri poi ha giocato in Under 21 ed ha anche fatto gol".