Convocati: fuori Gil Dias e Saponara, largo ai giovani. Lo Faso e Zekhnini in rampa di lancio per Pioli
Questa la lista dei convocati viola per Fiorentina-Udinese diramata da mister Stefano Pioli: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Babaca...
A cura di Redazione Labaroviola
14 ottobre 2017 16:42
Questa la lista dei convocati viola per Fiorentina-Udinese diramata da mister Stefano Pioli: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo, Zekhnini.