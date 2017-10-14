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Convocati: fuori Gil Dias e Saponara, largo ai giovani. Lo Faso e Zekhnini in rampa di lancio per Pioli

Questa la lista dei convocati viola per Fiorentina-Udinese diramata da mister Stefano Pioli: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Babaca...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2017 16:42
Convocati: fuori Gil Dias e Saponara, largo ai giovani. Lo Faso e Zekhnini in rampa di lancio per Pioli - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
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Questa la lista dei convocati viola per Fiorentina-Udinese diramata da mister Stefano Pioli: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Hagi, Babacar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout, Vitor Hugo, Zekhnini.

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