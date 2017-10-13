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Lo Faso, a causa dell'infortunio di Dias probabile esordio contro l'Udinese

Per Simone Lo Faso potrebbe arrivare l'esordio domenica all'ora di pranzo contro l'Udinese, una bella opportunità per mettersi in mostra..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2017 10:41
Lo Faso, a causa dell'infortunio di Dias probabile esordio contro l'Udinese - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Lo Faso
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Per Simone Lo Faso potrebbe arrivare l'esordio domenica all'ora di pranzo contro l'Udinese, una bella opportunità per mettersi in mostra a tifosi e compagni.
E’ un reparto molto affollato quello, tra giovani e meno giovani, e per questo l’ex Palermo fin qui non ha trovato spazio.
Sembrava potersi giocare le sue chance con la Primavera, impegnata oggi contro la Roma, ma l’infortunio al mignolo di Gil Dias ha imposto un cambio di programma e la “promozione” di Lo Faso tra le prime alternative dell’attacco, ciò che era il portoghese. Contro l’Udinese dovrebbe essere nuovamente in panchina ma stavolta con più possibilità di entrare: fin qui è stato irreprensibile nel comportamento e in allenamento, a breve potrebbe arrivare l’esame del campo.

A riportarlo è La Nazione

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