Brovarone a Radio Bruno: "Lo Faso è forte, ma non è pronto. Benassi...."

Bernardo Brovarone si confessa su alcuni degli acquisti della Fiorentina.

Queste le principali dichiarazioni rilasciate, poco fa, dal noto intermediario (di mercato) fiorentino Bernardo Vitale Brovarone a Radio Bruno:

"Lo Faso? Ha un talento di cui ti accorgi in appena 3 minuti, calcisticamente è molto forte, ma deve ancora crescere come maturità, dal momento che l'allenatore del Palermo Tedino non lo riteneva ancora del tutto pronto per essere protagonista in Serie B. Benassi? A me continua a non convincere come trequartista, lo vedo come ottima mezzala. Un grande professionista, molto serio, anche se è un giocatore un pò timido, che si prende delle pause durante la partita, ma spero che possa rappresentare la sorpresa di questa stagione".