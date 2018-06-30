Labaro Viola

Lo Faso: "Rimpiango le poche partite giocate, torno a Palermo in una squadra che mi ha valorizzato"

Simone Lo Faso ha parlato ai microfoni de Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna analizzando la sua esperienza in Fiorentina giunta al termine:"Rimpiango le poche partite giocate, gli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2018 11:37
Lo Faso: "Rimpiango le poche partite giocate, torno a Palermo in una squadra che mi ha valorizzato" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Palermo
Lo Faso
Condividi

Simone Lo Faso ha parlato ai microfoni de Il Corriere Dello Sport - Stadio nell'edizione odierna analizzando la sua esperienza in Fiorentina giunta al termine:

"Rimpiango le poche partite giocate, gli infortuni mi hanno condizionato mi sarei giocato le mie carte volentieri. Sono maturato in mentalità e convinzione. Astori? Una tragedia che mi ha colpito ed insegnato tanto. E' stata comunque una stagione importante e adesso me ne torno a Palermo in una squadra che mi ha valorizzato e permesso di realizzare i miei sogni. Da bambino era il mio sogno..."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok