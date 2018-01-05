Pedullà: "Barella costa troppo per la Fiorentina, andrà altrove. Cataldi? A gennaio ti devi migliorare..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Barella è considerato il Nainggolan italiano in questo momento ma la Fiorentina non può permetterselo, costa 20/25...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Barella è considerato il Nainggolan italiano in questo momento ma la Fiorentina non può permetterselo, costa 20/25 milioni.

Cataldi non sta facendo bene a Benevento come non ha fatto bene a Genova con la maglia del Grifone. A gennaio ti devi rafforzare, e lui è un punto interrogativo. A questo punto meglio Carlos Sanchez.

Hagi e Lo Faso vanno mandati in prestito per farli giocare non ha senso continuare così come non avrebbe senso rimandare Hagi in Romania. Meglio un prestito in serie B."