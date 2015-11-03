Labaro Viola

Notizie Barella Fiorentina

La Curva Nord ha omaggiato Dzeko al termine della gara di ieri: cori e applausi per lui

30 ottobre 2025 13:34

Scugnizzo Viola: "Vergogna a Sansiro, vergogna sui social, vergogna ovunque. Basta con questo scempio!"

11 febbraio 2025 12:18

Ferrara esalta Bove: "Duttilità mostruosa. Può diventare come Barella. Grande intuizione di Pradè"

25 ottobre 2024 19:09

Europeo 2024: Italia avvio shock, poi comanda il gioco e supera un'Albania rinunciataria

15 giugno 2024 23:12

Zangrillo: "Il rigore su Barella? Ayroldi ingannato da piroette e urla laceranti"

05 marzo 2024 22:32

BERNI a Radio Bruno: "Difficile incontrare la Fiorentina. Ikoné deve riuscire ad esprimere le sue qualità"

25 gennaio 2024 19:02

Impallomeni: "Inter squadra forte, ma senza Barella e Calhanoglu sarà molto difficile a Firenze"

24 gennaio 2024 17:03

Barella sbotta sui social dopo essere stato messo in mezzo al caos scommesse: "Siete dei pagliacci"

20 ottobre 2023 18:19

Le parole di Barella: "Siamo pronti a riportare la coppa a Milano, come abbiamo già fatto"

24 maggio 2023 15:01

Cassano contro Barella: "Tornato a casa per infortunio, adesso non deve giocare contro la Fiorentina"

26 marzo 2023 16:36

Un favore per l'Inter, Mancini rimanda Barella a casa per allenarsi con la squadra prima della Fiorentina

24 marzo 2023 00:21

Italiano rivela: "Prima della partita ai giocatori ho riportato la frase di Barella. Non ho parlato di schemi"

31 ottobre 2022 11:24

Caos Tiki Taka, Zazzaroni: "Scrivo le cose quando le so" Ferrari mostra l'articolo: "Barella è della Roma"

17 maggio 2022 16:16

Rastelli: "Zappacosta sarebbe un grandissimo acquisto. Castrovilli deve trovare continuità"

23 luglio 2021 20:30

Lollobrigida: "Dispiaciuto delle dimissioni di Prandelli. Castrovilli è il giocatore più tecnico in Italia"

08 aprile 2021 16:55

Europeo, il centrocampo è deciso: Castrovilli-Pessina per un posto

25 marzo 2021 14:02

Al 31' Fiorentina-Inter 0-1. I nerazzurri sbloccano la partita grazie al gol di Barella

05 febbraio 2021 21:17

Radio Bruno, Ribery vola a Monaco di Baviera: si farà visitare la caviglia dai medici di fiducia

03 ottobre 2020 17:33

Squalificati, Castrovilli domenica salterà la Roma. Giallorossi senza defezioni. La lista degli otto fermati

23 luglio 2020 13:43

Barella: “Ci meritiamo la semifinale. Il gol? Ci ho provato ed è andata bene”

29 gennaio 2020 23:25

Eurogol di Barella. Segna subito il vantaggio l'Inter

29 gennaio 2020 22:55

Graziani: "Miglior talento italiano? Altro che Barella, io scelgo Chiesa. Federico può diventare un campione"

18 novembre 2019 17:15

Di Livio: "Domenica sarà duello Chiesa vs Correa. Quando penso ad Astori, il pensiero va subito.."

07 marzo 2019 07:28

Guerini: "Quando ero dirigente della Fiorentina avevo proposto Barella e Torreira ma..."

05 novembre 2018 13:47

Salica: "Domenica la Fiesole farà una grande coreografia per Astori. Volevamo Barella, poi..."

17 ottobre 2018 14:39

TuttoSport, Badelj ad un passo dal Milan. La Fiorentina cerca il sostituto: Barella, Soucek, Viviani e Blin i nomi

23 maggio 2018 09:08

Tuttosport, da Politano fino a Ranocchia e Barella. Ecco chi segue la Fiorentina

05 maggio 2018 11:46

Tuttosport: Sanchez vuole il Cagliari per puntare al Mondiale, mentre i viola pensano a Barella

09 gennaio 2018 12:50

Pedullà: "Barella costa troppo per la Fiorentina, andrà altrove. Cataldi? A gennaio ti devi migliorare..."

05 gennaio 2018 15:27

Pioli vuole anticipare tutti a Gennaio per tre giocatori italiani, Barella è il sogno..

03 gennaio 2018 11:16

BARELLA ALLA FIORENTINA, UNA FALSA NOTIZIA. C'È L' INTER. CORVINO TENTA IL MIRACOLO?

02 dicembre 2017 22:13

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