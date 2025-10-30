30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:58

La Curva Nord ha omaggiato Dzeko al termine della gara di ieri: cori e applausi per lui

Mirko Carmignani

30 Ottobre · 13:34

L'ex attaccante nerazzurro è stato applaudito alla fine della gara da tutto il pubblico che lo ha sostenuto per tre stagioni

Al termine della gara di ieri persa dalla Fiorentina a Milano contro l’Inter, l’attuale attaccante bosniaco della Fiorentina Edin Dzeko ha salutato la curva nord nerazzurra che lo ha omaggiato per il suo passato nei milanesi. Edin Dzeko era restio ad andare sotto il settore degli ultras interisti, ma è stato Barella con cui ha giocato a spingerlo per ricevere l’applauso del pubblico meneghino. Anche la stessa società nerazzurra ha omaggiato Dzeko con dei post sui social in segno di gratitudine per quanto offerto da lui tra le fila del club interista.

Dzeko ha giocato nell’Inter dal 2021 al 2023 con 31 gol in 101 partite svolte in tutte le competizioni tra campionato, Champions e Coppa Italia lasciando un gran ricordo per la sua professionalità. Infatti, ieri tutto il pubblico gli ha intonato cori e lo ha applaudito.

