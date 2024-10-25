Ferrara esalta Bove: "Duttilità mostruosa. Può diventare come Barella. Grande intuizione di Pradè"

Benedetto Ferrara a Radio Bruno si è soffermato anche sull'impatto di Edoardo Bove in questo inizio di stagione con la Fiorentina. Ecco le sue parole:"Bove? Grande idea prenderlo. E' un giocatore con...

Benedetto Ferrara a Radio Bruno si è soffermato anche sull'impatto di Edoardo Bove in questo inizio di stagione con la Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Bove? Grande idea prenderlo. E' un giocatore con una duttilità mostruosa, corre dall'inizio alla fine, sempre lucido. Non è Barella ma potrebbe diventare come lui o anche meglio di lui. Palladino l'ha scelto perchè dove lo metti sta. E' un mediano ma l'abbiamo visto anche alto e possiamo dire che ha giocato male? No. E' stata un'intuizione di Pradè. Bove è un signor giocatore".

LE PAROLE DI BENEDETTO FERRARA SU MARTINEZ QUARTA

https://www.labaroviola.com/ferarra-su-quarta-se-fosse-perfetto-in-difesa-con-le-sue-qualita-offensive-si-parlerebbe-di-un-fenomeno/274016/