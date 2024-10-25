Ferarra su Quarta: "Se fosse perfetto in difesa con le sue qualità offensive si parlerebbe di un fenomeno"

La cosa che mi piace ora è la continuità dei risultati. E' bello vedere la Fiorentina di nuovo in quella posizione in classifica

Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sulla vittoria di ieri della Fiorentina in Conference League e su alcuni singoli. Queste le sue dichiarazioni:

"Questa squadra alcune volte non si capisce cosa sia, poi va negli spogliatoi e con l'allenatore, magari con qualche ramanzina, poi decide di andare a vincere la partita. Non sarà sempre così ma ai tifosi dà soddisfazione, questa vittoria anche costruita in un tempo come ieri.

Ikonè? Bello vederlo sorridere. Tutti vogliono bene ad Ikonè, il ti voglio bene non è un ti amo. E' un ragazzo simpatico e giocatore che ha i numeri ma gli manca la parte finale.

Quarta? Un difensore atipico e non lo cambi perchè non è più un ragazzino. Ha perso il posto da titolare e probabilmente è un problema di concentrazione al suo. Con la sua propensione all'attacco non può essere perfetto perchè sennò sarebbe un fenomeno. La linea difensiva è molto fluida con Comuzzo che è giovane ma sta dimostrando freddezza e applicazione, Ranieri è stato promosso anche come capitano ma ha anche lui i suoi momenti come a Lecce con la gomitata...Credo che lì dietro però le gerarchie potrebbero cambiare. In ogni caso Quarta è un buon difensore e penso che la Fiorentina ne avrà bisogno."

LA DEDICA SPECIALE DI IKONE' A JOE BARONE

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