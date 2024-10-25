Ikoné dedica la doppietta a Barone: "Sei sempre nei miei pensieri, io non ti dimentico. Questo è per te"

Jonathan Ikoné è stato il protagonista della vittoria della Fiorentina in casa del San Gallo con una doppietta messa a segno nella seconda frazione di gioco. Una prestazione che il fantasista francese...

Jonathan Ikoné è stato il protagonista della vittoria della Fiorentina in casa del San Gallo con una doppietta messa a segno nella seconda frazione di gioco. Una prestazione che il fantasista francese ha voluto dedicare a Joe Barone: "Sei sempre nei miei pensieri, io non ti dimentico. Questo è per te".

PALLADINO: "MENTALITÀ E SPIRITO DI SQUADRA"

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