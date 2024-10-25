Palladino: "Mentalità e spirito di squadra, questa è la strada. Bravissimi ragazzi"

Grande prova di carattere della Fiorentina in casa del San Gallo, con i ragazzi di Raffaele Palladino che hanno rimontato i padroni di casa e calato il poker nella seconda frazione di gioco con Quarta...

Grande prova di carattere della Fiorentina in casa del San Gallo, con i ragazzi di Raffaele Palladino che hanno rimontato i padroni di casa e calato il poker nella seconda frazione di gioco con Quarta, la doppietta di Ikoné e il tap-in di Gosens. Una prestazione che ha soddisfatto il tecnico Palladino che ha così commentato sul proprio profilo Instagram: "Mentalità e spirito di squadra. Bravissimi ragazzi, questa è la strada".

GOSENS: "NON HO ANCORA SUPERATO L'ADDIO ALL'UNION"

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