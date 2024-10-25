Gosens: "Non ho ancora superato l'addio all'Union ma sono convinto di aver scelto bene la Fiorentina"

Robin Gosens ha raccontato il difficile addio all'Union Berlino ad agosto e la scelta di giocare nella Fiorentina

Robin Gosens ha parlato a Dazn della scelta di arrivare alla Fiorentina dopo l'esperienza nel suo paese, queste le parole del terzino della squadra viola:

"Quando vieni annunciato come un grande acquisto tutte le pressioni sono su di te, a Berlino le cose non sono andate bene, io sono molto ambizioso, era molto severo con me stesso, all'Union non ha mantenuto le aspettative che c'erano su di me. L'addio è stato difficile, non volevo mettere in difficoltà la mia società ma sapevo che non potevo più aspettare e mi fa male aver scelto di andare via in questo modo ma in ogni caso rimango totalmente convinto e fedele alla scelta di arrivare alla Fiorentina"

TIFOSI DELLA FIORENTINA AGGREDITI IN SVIZZERA DOPO LA PARTITA

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