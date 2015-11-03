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Notizie Benedetto Ferrara Fiorentina

Ferrara: "Grazie a Vanoli per aver salvato la regina del non calcio. Paratici dovrà trasformare tutto"

11 maggio 2026 10:28

Ferrara: “Meglio vincere o divertire? La Fiorentina ci ha fatto solo soffrire e addormentare"

09 maggio 2026 11:11

"La Fiorentina vagabonda nel buio, le parole di Vanoli lasciano il tempo che trovano"

22 aprile 2026 23:02

Ferrara: “Vanoli bravo a risollevare una squadra pietosa, ma ora va ricostruita: è senza identità”

20 aprile 2026 10:20

Ferrara: “Partita col Palace preparata male: bisogna ripartire da un allenatore che entusiasmi Firenze”

11 aprile 2026 14:43

Ferrara: “Kean esca dal buco nero della Nazionale, Gudmundsson ha deluso: non è un numero 10"

04 aprile 2026 13:43

Ferrara: "Vanoli ha ricostruito una squadra a pezzi, ora si vedono i risultati. La Conference è un obiettivo"

21 marzo 2026 14:08

Bordata di Ferrara a Pioli: "Appena se ne è andato dall'Arabia hanno stappato lo champagne"

11 marzo 2026 21:19

Ferrara su Parisi: “Finale da stunt man: a Como si prova di tutto pur di non perdere punti”

16 febbraio 2026 10:45

Ferrara scuote la Fiorentina: “Manca identità”. Como organizzato, viola ancora troppo discontinui

13 febbraio 2026 17:09

Ferrara: "Il grande mistero della Fiorentina è che un anno fa questa difesa andava bene"

11 febbraio 2026 21:27

Ferrara: “Impegno sì, ma difesa che crolla e un pareggio che fa soffrire”

08 febbraio 2026 11:35

Ferrara: "Paratici è uno furbo, se ci salviamo e porta De Zerbi sono l'uomo più felice del mondo"

06 febbraio 2026 21:26

Benedetto Ferrara: "Prestazione disastrosa da parte di tutti. Ndour in regia è da romanzo di S. King"

28 gennaio 2026 11:41

Ferrara sullo stop alle trasferte: "Trovo triste che una tifoseria intera debba pagare un prezzo cosi' alto"

20 gennaio 2026 21:54

Ferrara: "Il messaggio di Ferrari era quasi comico, Kean deve cambiare atteggiamento in campo"

03 gennaio 2026 19:11

Ferrara: "A Firenze più ultime spiagge che in Maremma. Paratici intanto porta il primo giocatore"

03 gennaio 2026 10:27

Ferrara: "Paratici prenderà la situazione in mano, arriveranno un difensore, un centrocampista e un esterno"

23 dicembre 2025 22:38

Benedetto Ferrara: "Firenze non può retrocedere, Vanoli ha una grande responsabilità e un grande obbiettivo"

15 novembre 2025 16:57

Ferrara: "Fagioli potrebbe aver perso le sue certezze, Vanoli sa che è importante recuperarlo"

12 novembre 2025 21:38

Ferrara: ”Chiediamoci che mondo sia la Fiorentina. Si dimettono allenatori e dirigenti”

01 novembre 2025 14:28

Ferrara: "92 milioni spesi e 3 punti. Serve una riflessione profonda altro che bisteccate di gruppo"

29 settembre 2025 11:26

Ferrara: "Il Piolismo è un grande vuoto con dentro una luce fioca, nessuna sa dire cos'è la Fiorentina"

22 settembre 2025 12:01

Ferrara: “Il gioco dipende da Fagioli e Gud. Credo in Fortini. Piccoli è molto simile a Kean”

05 settembre 2025 16:38

Ferrara sicuro: "Sabiri può essere utile nella Fiorentina di Pioli, Sottil no e ha più mercato"

28 luglio 2025 18:16

Ferrara: "La proprietà ha capito che questo è l'anno dell'ora o mai più. Con Pioli inizia un percorso"

14 luglio 2025 18:42

Ferrara su Mandragora: "Non ne farei un caso. Se la Fiorentina deciderà di venderlo, è il momento migliore"

03 luglio 2025 18:30

Ferrara: "Se Kean partisse fiducia alla società. Dodò grande giocatore, ma sostituibile""

25 giugno 2025 21:58

Ferrara: "Ingiusto definire Pioli normalizzatore: credo sia l'uomo giusto. L'idea è di Ferrari"

12 giugno 2025 19:23

Ferrara: "Zaniolo occasione non sfruttata, mancano i vice Kean e Dodò. Ma contava solo vincere"

11 aprile 2025 21:07

Ferrara: "La Fiorentina per adesso è fuori dalle coppe. Palladino vuole giocare in contropiede"

29 marzo 2025 19:15

Ferrara duro: "Palladino in confusione, il Como sembrava il Brasile, Fiorentina senza idee"

18 febbraio 2025 22:07

Ferrara: "Quello che conta è non fare la Conference il prossimo anno. Mi aspetto risposte da Kayode e Pongracic"

28 novembre 2024 19:00

Ferrara esalta Bove: "Duttilità mostruosa. Può diventare come Barella. Grande intuizione di Pradè"

25 ottobre 2024 19:09

Ferarra su Quarta: "Se fosse perfetto in difesa con le sue qualità offensive si parlerebbe di un fenomeno"

25 ottobre 2024 18:53

Benedetto Ferrara: "Per Martinelli allenarsi con De Gea equivale ad un master ad Harvard"

12 ottobre 2024 22:53

Ferrara: "Dubbi su De Gea solo perchè era stato fermo. Martinelli? Lavorare con De Gea meglio di andare a giocare"

09 ottobre 2024 18:26

Ferrara: "Palladino continuerà con la difesa a 3 ma con giocatori diversi. La difesa vista finora è inconcepibile"

06 settembre 2024 19:40

Benedetto Ferrara duro: "Assurdo che ci siamo ridotti al 27 Agosto a prendere Adli"

27 agosto 2024 23:03

Ferrara: "Non si può ancora giudicare perchè ancora la Fiorentina non c'è. Pradè ha un lavoro difficile"

29 luglio 2024 19:07

Ferrara: "Milenkovic lo puoi vendere se hai già pronto il sostituto. Sennò cosa fanno i dirigenti?"

15 luglio 2024 19:03

Ferrara: "La Fiorentina vuole costruire la squadra spendendo poco. Kean? Speriamo abbia un senso"

12 luglio 2024 21:21

Ferrara: "Non mi sorprenderei se Gonzalez e Milenkovic lasciassero la Fiorentina"

08 luglio 2024 21:41

Ferrara: "Su Kean la società ci crede molto, i soldi investiti son tanti. Zaniolo? Non si sta qua a piangere"

04 luglio 2024 16:05

Ferrara: "Parisi si è trovato davanti Biraghi, il cocco della società. Con Palladino non può essere il rincalzo"

13 giugno 2024 19:10

Ferrara: "Forse se facciamo la coppa per la terza volta, ce la danno per sfinimento"

01 giugno 2024 11:07

"Terracciano sui diagonali sceglie sempre l’opzione slow motion. E poi Ranieri, in serata no"

03 maggio 2024 09:12

Ferrara: "Spero che Bonaventura stia bene perchè è lui il vero capitano. Non subire gol è importante"

02 maggio 2024 18:38

Ferrara: "Abbiamo festeggiato gli 80 milioni di Vlahovic come un obiettivo. Soldi spesi malissimo"

25 aprile 2024 18:36

Ferrara: "È bastato un nove vero al posto di uno "taroccato" per vincere la partita"

22 aprile 2024 11:23

Ferrara: "Contro il Torino è una partita decisiva, la Fiorentina è viva e vegeta e segue Italiano"

02 marzo 2024 11:40

Ferrara: "Contro la Lazio è stata la vittoria di Italiano. I numeri dicono che non è un fondamentalista"

28 febbraio 2024 18:42

Ferrara: "Italiano ha battuto Sarri su tutti i fronti, ieri hanno vinto testardaggine e forza mentale"

27 febbraio 2024 11:26

Ferrara: "Commisso? Dichiarazioni scontate. Idea della società viola è quella di trovare fuori dei nemici"

09 febbraio 2024 15:09

"La società ha promosso Biraghi come capitano in tutti i modi possibili. Non è la figura di carisma"

07 febbraio 2024 18:48

Benedetto Ferrara: "I mezzi miracoli vanno alimentati, ora serve una risposta dal mercato"

29 gennaio 2024 14:00

Ferrara: "Non mi è piaciuto il gesto di Sottil, non puoi zittire dopo aver sbagliato tante partite"

05 dicembre 2023 21:01

Ferrara: "Fiorentina non venderà pezzi pregiati a gennaio. Per Milenkovic servirebbero 30 milioni"

18 novembre 2023 19:30

Ferrara duro: "La Fiorentina si è sentita forte senza esserlo, adesso serve maggiore umiltà"

24 ottobre 2023 10:35

La vittoria è merito di Italiano: azzecca la formazione, cambi al momento giusto, Kouamè è sua intuizione

18 settembre 2023 13:05

"Adesso abbiamo la sensazione di avere un centravanti. Quando diremo lo stesso per il portiere?"

25 febbraio 2023 14:09

"Fiorentina non aveva attaccante, dopo ieri ne sono esplosi due. Le coppe per dare senso alla stagione"

17 febbraio 2023 12:22

"Blanco calciando vasi a Sanremo ha tirato in porta di più degli attaccanti della Fiorentina"

11 febbraio 2023 11:23

Benedetto Ferrara: "Xaxi ha chiamato Amrabat? Come se Roberto Carlos chiamasse Biraghi"

04 febbraio 2023 13:03

Benedetto Ferrara s'interroga: "Siamo sicuri che sia giusto vendere Terzic? Biraghi è cosi intoccabile?"

08 gennaio 2023 12:48

Ferrara ricorda Sconcerti: "Lo sentivi perchè ti diceva sempre quella cosa a cui non avevi pensato"

18 dicembre 2022 11:58

Benedetto Ferrara: "Jovic invece di esultare da fenomeno dovrebbe inginocchiarsi da Kouamè"

28 ottobre 2022 09:31

L'addio al calcio di Chiellini a Firenze? "Pare che ci sarà un corridoio di applausi degli arbitri per lui"

07 maggio 2022 12:12

"Pare che Terzic sia la riserva di Roberto Carlos, Biraghi è il figlio prediletto dello Iachinismo"

23 aprile 2022 11:13

"La Nervi si lamenta del nuovo Franchi? Per risolvere si pensa a sistema per bagnare tifosi in Curva"

19 marzo 2022 12:46

"Giochiamo a Empoli? Smontiamo stadio e portiamolo a Campi. Ordiniamo su Amazon per l'Uefa"

18 dicembre 2021 13:18

"Per Vlahovic la Juventus offre rate da 129 euro al mese in accordo con la Guardia di Finanza"

18 dicembre 2021 13:09

"Bonus lontani e bilancio Juve un po' cosi, Chiesa torna a Firenze? Abbiamo Ikonè e Gonzalez"

18 dicembre 2021 12:59

"Ristic vuole 10 milioni di commissioni? Va bene se vendi anche Kokorin. Il Cepu non è servito"

18 dicembre 2021 12:42

Benedetto Ferrara: "Firenze ambita al turismo grazie alla statua di Iachini al Piazzale Michelangelo"

30 ottobre 2021 16:35

"Kokorin sta facendo le vacanze a Firenze. Sta utilizzando il pacchetto viaggio Benalouane"

23 ottobre 2021 13:26

Benedetto Ferrara: "Dai Vlahovic firma, 4 milioni all'anno non sono poi cosi male"

02 ottobre 2021 12:12

Ferrara: "Vlahovic alla Juve per Perin e Rugani? Anche io volevo cambiare una Duna per un auto nuova"

30 giugno 2021 09:43

Ferrara: "Il progetto Fiorentina non ti dà euforia. Basta sbagliare allenatore sennò i giocatori forti non vengono"

20 maggio 2021 22:04

Ferrara: "Non mi piace l'idea che la Fiorentina sia un punto di passaggio per giocatori forti"

20 maggio 2021 21:53

Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti

20 maggio 2021 15:46

Ferrara: "Juric, colui che chiede meno alla Fiorentina. Serve Macia, con Pradè squadra vincente"

04 maggio 2021 12:13

Ferrara: "E' stato fatto un contratto di cessione di Chiesa ridicolo, c'è da fidarsi se venderemo Vlahovic?"

15 aprile 2021 13:50

Ferrara: "Prade' ha riavviato i contatti per Juric, ma la proprietà preferisce Gattuso"

08 aprile 2021 13:47

Repubblica: "Fiorentina, primavera e women's flop, colpa di cavallette, giornalisti e politici"

02 marzo 2021 11:30

Ferrara: "Ribery torna a divertirsi. Il lavoro psicologico ha funzionato"

31 gennaio 2021 14:08

Benedetto Ferrara: "Pradè e Joe Barone avevano aperto la strada per Sarri alla Fiorentina"

20 ottobre 2020 20:01

Ferrara consiglia: "Se vuoi aprire un ciclo devi scegliere un allenatore forte"

18 ottobre 2020 20:16

Tifosi viola contro Iachini per la frase: "Fascia a Chiesa non è stato errore, non sapevo nulla"

18 ottobre 2020 11:55

Ferrara: "Chiesa si mette il dito sul naso al pareggio per zittire chi?"

14 luglio 2020 16:18

Ferrara: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più. Montella è il primo responsabile"

11 novembre 2019 09:15

Ferrara: "Gasperini anch'io una volta ho simulato, facendo finta di essere molto simpatico"

21 ottobre 2019 19:59

Ferrara: "Si chiama legge del contrappasso. Gasperini ha dato del cascatore a Chiesa e ieri Ilicic che cosa ha fatto?"

02 ottobre 2019 10:04

"Zittire i tifosi non è una buona idea se non sei un fenomeno. Storie di esultanze viola"

18 dicembre 2018 10:57

Simeone davanti c’era l’Empoli mica il Barcellona. Adesso quello che manca alla squadra...

17 dicembre 2018 10:29

Pioli rischia, al suo posto Donadoni, ecco perchè. Il tecnico viola studia la rivoluzione tattica

03 dicembre 2018 13:38

Repubblica, Pioli coraggio: lancia Sottil o Norgaard. Bologna come Firenze, uno sguardo sempre al bilancio...

25 novembre 2018 10:41

Repubblica, Norgaard per ridare idee al confuso centrocampo. Titolare a Bologna?

12 novembre 2018 11:25

Pioli rinnoverà entro poche settimane, tutti i dettagli dell'accordo vicinissimo

05 ottobre 2018 10:24

A Gerson è stato promesso il posto da titolare. Ma Edimilson può giocarci assieme?

04 ottobre 2018 09:51

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