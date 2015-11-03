Notizie Benedetto Ferrara Fiorentina

Ferrara: "Grazie a Vanoli per aver salvato la regina del non calcio. Paratici dovrà trasformare tutto"
11 maggio 2026 10:28
Ferrara: “Meglio vincere o divertire? La Fiorentina ci ha fatto solo soffrire e addormentare"
09 maggio 2026 11:11
"La Fiorentina vagabonda nel buio, le parole di Vanoli lasciano il tempo che trovano"
22 aprile 2026 23:02
Ferrara: “Vanoli bravo a risollevare una squadra pietosa, ma ora va ricostruita: è senza identità”
20 aprile 2026 10:20
Ferrara: “Partita col Palace preparata male: bisogna ripartire da un allenatore che entusiasmi Firenze”
11 aprile 2026 14:43
Ferrara: “Kean esca dal buco nero della Nazionale, Gudmundsson ha deluso: non è un numero 10"
04 aprile 2026 13:43
Ferrara: "Vanoli ha ricostruito una squadra a pezzi, ora si vedono i risultati. La Conference è un obiettivo"
21 marzo 2026 14:08
Bordata di Ferrara a Pioli: "Appena se ne è andato dall'Arabia hanno stappato lo champagne"
11 marzo 2026 21:19
Ferrara su Parisi: “Finale da stunt man: a Como si prova di tutto pur di non perdere punti”
16 febbraio 2026 10:45
Ferrara scuote la Fiorentina: “Manca identità”. Como organizzato, viola ancora troppo discontinui
13 febbraio 2026 17:09
Ferrara: "Il grande mistero della Fiorentina è che un anno fa questa difesa andava bene"
11 febbraio 2026 21:27
Ferrara: “Impegno sì, ma difesa che crolla e un pareggio che fa soffrire”
08 febbraio 2026 11:35
Ferrara: "Paratici è uno furbo, se ci salviamo e porta De Zerbi sono l'uomo più felice del mondo"
06 febbraio 2026 21:26
Benedetto Ferrara: "Prestazione disastrosa da parte di tutti. Ndour in regia è da romanzo di S. King"
28 gennaio 2026 11:41
Ferrara sullo stop alle trasferte: "Trovo triste che una tifoseria intera debba pagare un prezzo cosi' alto"
20 gennaio 2026 21:54
Ferrara: "Il messaggio di Ferrari era quasi comico, Kean deve cambiare atteggiamento in campo"
03 gennaio 2026 19:11
Ferrara: "A Firenze più ultime spiagge che in Maremma. Paratici intanto porta il primo giocatore"
03 gennaio 2026 10:27
Ferrara: "Paratici prenderà la situazione in mano, arriveranno un difensore, un centrocampista e un esterno"
23 dicembre 2025 22:38
Benedetto Ferrara: "Firenze non può retrocedere, Vanoli ha una grande responsabilità e un grande obbiettivo"
15 novembre 2025 16:57
Ferrara: "Fagioli potrebbe aver perso le sue certezze, Vanoli sa che è importante recuperarlo"
12 novembre 2025 21:38
Ferrara: ”Chiediamoci che mondo sia la Fiorentina. Si dimettono allenatori e dirigenti”
01 novembre 2025 14:28
Ferrara: "92 milioni spesi e 3 punti. Serve una riflessione profonda altro che bisteccate di gruppo"
29 settembre 2025 11:26
Ferrara: "Il Piolismo è un grande vuoto con dentro una luce fioca, nessuna sa dire cos'è la Fiorentina"
22 settembre 2025 12:01
Ferrara: “Il gioco dipende da Fagioli e Gud. Credo in Fortini. Piccoli è molto simile a Kean”
05 settembre 2025 16:38
Ferrara sicuro: "Sabiri può essere utile nella Fiorentina di Pioli, Sottil no e ha più mercato"
28 luglio 2025 18:16
Ferrara: "La proprietà ha capito che questo è l'anno dell'ora o mai più. Con Pioli inizia un percorso"
14 luglio 2025 18:42
Ferrara su Mandragora: "Non ne farei un caso. Se la Fiorentina deciderà di venderlo, è il momento migliore"
03 luglio 2025 18:30
Ferrara: "Se Kean partisse fiducia alla società. Dodò grande giocatore, ma sostituibile""
25 giugno 2025 21:58
Ferrara: "Ingiusto definire Pioli normalizzatore: credo sia l'uomo giusto. L'idea è di Ferrari"
12 giugno 2025 19:23
Ferrara: "Zaniolo occasione non sfruttata, mancano i vice Kean e Dodò. Ma contava solo vincere"
11 aprile 2025 21:07
Ferrara: "La Fiorentina per adesso è fuori dalle coppe. Palladino vuole giocare in contropiede"
29 marzo 2025 19:15
Ferrara duro: "Palladino in confusione, il Como sembrava il Brasile, Fiorentina senza idee"
18 febbraio 2025 22:07
Ferrara: "Quello che conta è non fare la Conference il prossimo anno. Mi aspetto risposte da Kayode e Pongracic"
28 novembre 2024 19:00
Ferrara esalta Bove: "Duttilità mostruosa. Può diventare come Barella. Grande intuizione di Pradè"
25 ottobre 2024 19:09
Ferarra su Quarta: "Se fosse perfetto in difesa con le sue qualità offensive si parlerebbe di un fenomeno"
25 ottobre 2024 18:53
Benedetto Ferrara: "Per Martinelli allenarsi con De Gea equivale ad un master ad Harvard"
12 ottobre 2024 22:53
Ferrara: "Dubbi su De Gea solo perchè era stato fermo. Martinelli? Lavorare con De Gea meglio di andare a giocare"
09 ottobre 2024 18:26
Ferrara: "Palladino continuerà con la difesa a 3 ma con giocatori diversi. La difesa vista finora è inconcepibile"
06 settembre 2024 19:40
Benedetto Ferrara duro: "Assurdo che ci siamo ridotti al 27 Agosto a prendere Adli"
27 agosto 2024 23:03
Ferrara: "Non si può ancora giudicare perchè ancora la Fiorentina non c'è. Pradè ha un lavoro difficile"
29 luglio 2024 19:07
Ferrara: "Milenkovic lo puoi vendere se hai già pronto il sostituto. Sennò cosa fanno i dirigenti?"
15 luglio 2024 19:03
Ferrara: "La Fiorentina vuole costruire la squadra spendendo poco. Kean? Speriamo abbia un senso"
12 luglio 2024 21:21
Ferrara: "Non mi sorprenderei se Gonzalez e Milenkovic lasciassero la Fiorentina"
08 luglio 2024 21:41
Ferrara: "Su Kean la società ci crede molto, i soldi investiti son tanti. Zaniolo? Non si sta qua a piangere"
04 luglio 2024 16:05
Ferrara: "Parisi si è trovato davanti Biraghi, il cocco della società. Con Palladino non può essere il rincalzo"
13 giugno 2024 19:10
Ferrara: "Forse se facciamo la coppa per la terza volta, ce la danno per sfinimento"
01 giugno 2024 11:07
"Terracciano sui diagonali sceglie sempre l’opzione slow motion. E poi Ranieri, in serata no"
03 maggio 2024 09:12
Ferrara: "Spero che Bonaventura stia bene perchè è lui il vero capitano. Non subire gol è importante"
02 maggio 2024 18:38
Ferrara: "Abbiamo festeggiato gli 80 milioni di Vlahovic come un obiettivo. Soldi spesi malissimo"
25 aprile 2024 18:36
Ferrara: "È bastato un nove vero al posto di uno "taroccato" per vincere la partita"
22 aprile 2024 11:23
Ferrara: "Contro il Torino è una partita decisiva, la Fiorentina è viva e vegeta e segue Italiano"
02 marzo 2024 11:40
Ferrara: "Contro la Lazio è stata la vittoria di Italiano. I numeri dicono che non è un fondamentalista"
28 febbraio 2024 18:42
Ferrara: "Italiano ha battuto Sarri su tutti i fronti, ieri hanno vinto testardaggine e forza mentale"
27 febbraio 2024 11:26
Ferrara: "Commisso? Dichiarazioni scontate. Idea della società viola è quella di trovare fuori dei nemici"
09 febbraio 2024 15:09
"La società ha promosso Biraghi come capitano in tutti i modi possibili. Non è la figura di carisma"
07 febbraio 2024 18:48
Benedetto Ferrara: "I mezzi miracoli vanno alimentati, ora serve una risposta dal mercato"
29 gennaio 2024 14:00
Ferrara: "Non mi è piaciuto il gesto di Sottil, non puoi zittire dopo aver sbagliato tante partite"
05 dicembre 2023 21:01
Ferrara: "Fiorentina non venderà pezzi pregiati a gennaio. Per Milenkovic servirebbero 30 milioni"
18 novembre 2023 19:30
Ferrara duro: "La Fiorentina si è sentita forte senza esserlo, adesso serve maggiore umiltà"
24 ottobre 2023 10:35
La vittoria è merito di Italiano: azzecca la formazione, cambi al momento giusto, Kouamè è sua intuizione
18 settembre 2023 13:05
"Adesso abbiamo la sensazione di avere un centravanti. Quando diremo lo stesso per il portiere?"
25 febbraio 2023 14:09
"Fiorentina non aveva attaccante, dopo ieri ne sono esplosi due. Le coppe per dare senso alla stagione"
17 febbraio 2023 12:22
"Blanco calciando vasi a Sanremo ha tirato in porta di più degli attaccanti della Fiorentina"
11 febbraio 2023 11:23
Benedetto Ferrara: "Xaxi ha chiamato Amrabat? Come se Roberto Carlos chiamasse Biraghi"
04 febbraio 2023 13:03
Benedetto Ferrara s'interroga: "Siamo sicuri che sia giusto vendere Terzic? Biraghi è cosi intoccabile?"
08 gennaio 2023 12:48
Ferrara ricorda Sconcerti: "Lo sentivi perchè ti diceva sempre quella cosa a cui non avevi pensato"
18 dicembre 2022 11:58
Benedetto Ferrara: "Jovic invece di esultare da fenomeno dovrebbe inginocchiarsi da Kouamè"
28 ottobre 2022 09:31
L'addio al calcio di Chiellini a Firenze? "Pare che ci sarà un corridoio di applausi degli arbitri per lui"
07 maggio 2022 12:12
"Pare che Terzic sia la riserva di Roberto Carlos, Biraghi è il figlio prediletto dello Iachinismo"
23 aprile 2022 11:13
"La Nervi si lamenta del nuovo Franchi? Per risolvere si pensa a sistema per bagnare tifosi in Curva"
19 marzo 2022 12:46
"Giochiamo a Empoli? Smontiamo stadio e portiamolo a Campi. Ordiniamo su Amazon per l'Uefa"
18 dicembre 2021 13:18
"Per Vlahovic la Juventus offre rate da 129 euro al mese in accordo con la Guardia di Finanza"
18 dicembre 2021 13:09
"Bonus lontani e bilancio Juve un po' cosi, Chiesa torna a Firenze? Abbiamo Ikonè e Gonzalez"
18 dicembre 2021 12:59
"Ristic vuole 10 milioni di commissioni? Va bene se vendi anche Kokorin. Il Cepu non è servito"
18 dicembre 2021 12:42
Benedetto Ferrara: "Firenze ambita al turismo grazie alla statua di Iachini al Piazzale Michelangelo"
30 ottobre 2021 16:35
"Kokorin sta facendo le vacanze a Firenze. Sta utilizzando il pacchetto viaggio Benalouane"
23 ottobre 2021 13:26
Benedetto Ferrara: "Dai Vlahovic firma, 4 milioni all'anno non sono poi cosi male"
02 ottobre 2021 12:12
Ferrara: "Vlahovic alla Juve per Perin e Rugani? Anche io volevo cambiare una Duna per un auto nuova"
30 giugno 2021 09:43
Ferrara: "Il progetto Fiorentina non ti dà euforia. Basta sbagliare allenatore sennò i giocatori forti non vengono"
20 maggio 2021 22:04
Ferrara: "Non mi piace l'idea che la Fiorentina sia un punto di passaggio per giocatori forti"
20 maggio 2021 21:53
Stasera torna Passione Fiorentina TV. Ospiti Benedetto Ferrara e Filippo Pucci. Con Rachele Risaliti
20 maggio 2021 15:46
Ferrara: "Juric, colui che chiede meno alla Fiorentina. Serve Macia, con Pradè squadra vincente"
04 maggio 2021 12:13
Ferrara: "E' stato fatto un contratto di cessione di Chiesa ridicolo, c'è da fidarsi se venderemo Vlahovic?"
15 aprile 2021 13:50
Ferrara: "Prade' ha riavviato i contatti per Juric, ma la proprietà preferisce Gattuso"
08 aprile 2021 13:47
Repubblica: "Fiorentina, primavera e women's flop, colpa di cavallette, giornalisti e politici"
02 marzo 2021 11:30
Ferrara: "Ribery torna a divertirsi. Il lavoro psicologico ha funzionato"
31 gennaio 2021 14:08
Benedetto Ferrara: "Pradè e Joe Barone avevano aperto la strada per Sarri alla Fiorentina"
20 ottobre 2020 20:01
Ferrara consiglia: "Se vuoi aprire un ciclo devi scegliere un allenatore forte"
18 ottobre 2020 20:16
Tifosi viola contro Iachini per la frase: "Fascia a Chiesa non è stato errore, non sapevo nulla"
18 ottobre 2020 11:55
Ferrara: "Chiesa si mette il dito sul naso al pareggio per zittire chi?"
14 luglio 2020 16:18
Ferrara: "L’alibi dell’eccesso di gioventù non regge più. Montella è il primo responsabile"
11 novembre 2019 09:15
Ferrara: "Gasperini anch'io una volta ho simulato, facendo finta di essere molto simpatico"
21 ottobre 2019 19:59
Ferrara: "Si chiama legge del contrappasso. Gasperini ha dato del cascatore a Chiesa e ieri Ilicic che cosa ha fatto?"
02 ottobre 2019 10:04
"Zittire i tifosi non è una buona idea se non sei un fenomeno. Storie di esultanze viola"
18 dicembre 2018 10:57
Simeone davanti c’era l’Empoli mica il Barcellona. Adesso quello che manca alla squadra...
17 dicembre 2018 10:29
Pioli rischia, al suo posto Donadoni, ecco perchè. Il tecnico viola studia la rivoluzione tattica
03 dicembre 2018 13:38
Repubblica, Pioli coraggio: lancia Sottil o Norgaard. Bologna come Firenze, uno sguardo sempre al bilancio...
25 novembre 2018 10:41
Repubblica, Norgaard per ridare idee al confuso centrocampo. Titolare a Bologna?
12 novembre 2018 11:25
Pioli rinnoverà entro poche settimane, tutti i dettagli dell'accordo vicinissimo
05 ottobre 2018 10:24
A Gerson è stato promesso il posto da titolare. Ma Edimilson può giocarci assieme?
04 ottobre 2018 09:51
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