“Ristic vuole 10 milioni di commissioni? Va bene se vendi anche Kokorin. Il Cepu non è servito”

Benedetto Ferrara ha scritto su La Nazione riguardo Ristic, Kokorin e Vlahovic, ecco il suo articolo:

“Dicono che il procuratore Ristic esiga 10 milioni di commissione per il trasferimento di Vlahovic. Sembra che ci faccia un piacere. Ma dai, facciamo così: te ne diamo dieci se riesci a vendere Kokorin a venti. Kokogol ha avuto la sua occasione. Ma un corso di tre anni in uno alla scuola calcio Cepu non è servito molto. Mettici l’ansia da prestazione, uno sport di movimento, l’emozione di giocare sotto le scale elicoidali, fatto sta che anche un emissario del Lebowski in tribuna è rimasto perplesso. “Non è pronto per fare la riserva a Cubillos”, ha detto l’osservatore”

