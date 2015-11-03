Notizie Ristic Fiorentina

Ci risiamo, il procuratore di Vlahovic, Ristic, lo mette contro la Juventus. La confessione del centravanti
11 aprile 2026 14:04
Dalla Spagna: Vlahovic dice addio alla Juve, ha raggiunto un accordo verbale con il Barça!
03 maggio 2024 21:40
Ristic fa danni anche alla Juventus, chiede super commissione per Vlahovic al Chelsea e blocca l'affare
09 agosto 2023 18:56
Finita la luna di miele tra la Juventus e Vlahovic? Dopo solo 10 mesi lo vogliono già vendere
09 dicembre 2022 16:22
Parla Darko Ristic: "Vlahovic è andato alla Juventus perchè è uno dei più grandi club del mondo"
16 novembre 2022 15:18
Commisso su cessione Vlahovic: "Avevo invitato Ristic per parlare ma andava in bagno ogni mezz'ora"
24 maggio 2022 15:52
Il Sanremo di Passione Fiorentina, Ristic canta "Soldi" mentre Beppe Iachini canta "Gioca Jouer"
04 febbraio 2022 13:27
Zazzaroni difende i procuratori: "Non strangolano i club, anzi molti aspettano di essere pagati"
29 gennaio 2022 12:39
Repubblica: "Vlahovic-Juve? Si spera in una spiegazione. 10 milioni di commissione per Ristic"
28 gennaio 2022 10:02
Accordo trovato tra Ristic e la Juventus, appena Vlahovic sarà negativo andrà a Torino per le visite
27 gennaio 2022 20:40
Sky, non è ancora fatta per Vlahovic alla Juve, manca un accordo sulle commissioni degli agenti
26 gennaio 2022 23:45
Vlahovic-Juve, domani incontro tra Ristic e la Juventus: non c'è ancora accordo su commissioni
26 gennaio 2022 22:16
Ristic ha chiesto 18 milioni di commissioni alla Juventus per Vlahovic. Richiesta accettata
26 gennaio 2022 13:33
Dalla Juventus 10 milioni di commissione per Ristic e 7 milioni di ingaggio all'anno per Vlahovic
25 gennaio 2022 12:12
Gazzetta, la Fiorentina continua a chiedere un faccia a faccia al procuratore di Vlahovic
24 gennaio 2022 12:37
Retroscena dalla Spagna, nel 2020 Ristic aveva offerto Vlahovic al Barcellona, rifiuto blaugrana
15 gennaio 2022 15:38
Corriere Fiorentino, la minaccia di Barone a Ristic a novembre: "Metto Vlahovic in panchina"
05 gennaio 2022 12:49
Barone attacca Vlahovic: "Non deve illudere i tifosi, ci hanno detto che vogliono andare via a zero"
04 gennaio 2022 12:25
Pedullà: "Annuncio che l'operazione Vlahovic sarà di 20 milioni di commissione per il procuratore"
22 dicembre 2021 12:14
TMW, il Barcellona vuole Vlahovic, ma il suo procuratore ha incontrato a Belgrado la Juventus
21 dicembre 2021 17:58
"Ristic vuole 10 milioni di commissioni? Va bene se vendi anche Kokorin. Il Cepu non è servito"
18 dicembre 2021 12:42
Frey a cena con Darko Ristic a Belgrado, il procuratore di Vlahovic con l'ex portiere viola
11 dicembre 2021 21:01
Il procuratore di Vlahovic presente allo Juventus Stadium per la partita di Champions
09 dicembre 2021 13:24
Agente Vlahovic: "Malavita e potere serbo dietro Dusan? Voci messe in giro dalla Fiorentina"
06 dicembre 2021 23:40
Inchiesta di Report sui procuratori di Vlahovic, legami con governo serbo e criminalità organizzata
06 dicembre 2021 12:47
Radio Bruno, Barone-Ristic: non c'è apertura sul rinnovo di Vlahovic, la Fiorentina vuole dettare delle condizioni
01 dicembre 2021 19:13
CorFio, Vlahovic, incontro Barone-Ristic. Commisso ha rilanciato per il rinnovo?
01 dicembre 2021 10:05
FOTO - Ristic mostra il legame fraterno con Vlahovic dal ritiro della Serbia: "Famiglia"
10 novembre 2021 22:06
Pagliari: "Giocatori ostaggi? Una favoletta. Sono tutti d'accordo, si confrontano con i procuratori"
14 ottobre 2021 20:58
Inquietanti intrecci tra Ristic ed il figlio del presidente della Serbia. Mistero Vlahovic
08 ottobre 2021 16:43
Ristic, e se ci fosse Ramadani dietro? Vlahovic affare della vita. Senza di lui, scuderia da serie C. Lo scugnizzo viola
08 ottobre 2021 00:15
Tuttosport, fiducia per il rinnovo di Vlahovic. In caso di cessione occhi su Scamacca e Belotti
10 agosto 2021 08:46
TMW, il procuratore di Vlahovic domani sarà a Milano dove parlerà con Tottenham ed Inter
09 agosto 2021 18:13
Di Marzio: "Ristic era al Franchi per parlare di Vlahovic. La Fiorentina non lo cede per meno di 60 milioni"
08 agosto 2021 08:31
L'agente di Vlahovic è arrivato a Firenze. In arrivo novità sul rinnovo del centravanti della Fiorentina?
17 maggio 2021 21:41
Vlahovic, è ora di decidere il futuro: rinnoverà e resterà a Firenze o sarà mandato in prestito?
21 luglio 2020 10:14
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