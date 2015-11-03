Labaro Viola

Notizie Ristic Fiorentina

Ci risiamo, il procuratore di Vlahovic, Ristic, lo mette contro la Juventus. La confessione del centravanti

11 aprile 2026 14:04

Dalla Spagna: Vlahovic dice addio alla Juve, ha raggiunto un accordo verbale con il Barça!

03 maggio 2024 21:40

Ristic fa danni anche alla Juventus, chiede super commissione per Vlahovic al Chelsea e blocca l'affare

09 agosto 2023 18:56

Finita la luna di miele tra la Juventus e Vlahovic? Dopo solo 10 mesi lo vogliono già vendere

09 dicembre 2022 16:22

Parla Darko Ristic: "Vlahovic è andato alla Juventus perchè è uno dei più grandi club del mondo"

16 novembre 2022 15:18

Commisso su cessione Vlahovic: "Avevo invitato Ristic per parlare ma andava in bagno ogni mezz'ora"

24 maggio 2022 15:52

Il Sanremo di Passione Fiorentina, Ristic canta "Soldi" mentre Beppe Iachini canta "Gioca Jouer"

04 febbraio 2022 13:27

Zazzaroni difende i procuratori: "Non strangolano i club, anzi molti aspettano di essere pagati"

29 gennaio 2022 12:39

Repubblica: "Vlahovic-Juve? Si spera in una spiegazione. 10 milioni di commissione per Ristic"

28 gennaio 2022 10:02

Accordo trovato tra Ristic e la Juventus, appena Vlahovic sarà negativo andrà a Torino per le visite

27 gennaio 2022 20:40

Sky, non è ancora fatta per Vlahovic alla Juve, manca un accordo sulle commissioni degli agenti

26 gennaio 2022 23:45

Vlahovic-Juve, domani incontro tra Ristic e la Juventus: non c'è ancora accordo su commissioni

26 gennaio 2022 22:16

Ristic ha chiesto 18 milioni di commissioni alla Juventus per Vlahovic. Richiesta accettata

26 gennaio 2022 13:33

Dalla Juventus 10 milioni di commissione per Ristic e 7 milioni di ingaggio all'anno per Vlahovic

25 gennaio 2022 12:12

Gazzetta, la Fiorentina continua a chiedere un faccia a faccia al procuratore di Vlahovic

24 gennaio 2022 12:37

Retroscena dalla Spagna, nel 2020 Ristic aveva offerto Vlahovic al Barcellona, rifiuto blaugrana

15 gennaio 2022 15:38

Corriere Fiorentino, la minaccia di Barone a Ristic a novembre: "Metto Vlahovic in panchina"

05 gennaio 2022 12:49

Barone attacca Vlahovic: "Non deve illudere i tifosi, ci hanno detto che vogliono andare via a zero"

04 gennaio 2022 12:25

Pedullà: "Annuncio che l'operazione Vlahovic sarà di 20 milioni di commissione per il procuratore"

22 dicembre 2021 12:14

TMW, il Barcellona vuole Vlahovic, ma il suo procuratore ha incontrato a Belgrado la Juventus

21 dicembre 2021 17:58

"Ristic vuole 10 milioni di commissioni? Va bene se vendi anche Kokorin. Il Cepu non è servito"

18 dicembre 2021 12:42

Frey a cena con Darko Ristic a Belgrado, il procuratore di Vlahovic con l'ex portiere viola

11 dicembre 2021 21:01

Il procuratore di Vlahovic presente allo Juventus Stadium per la partita di Champions

09 dicembre 2021 13:24

Agente Vlahovic: "Malavita e potere serbo dietro Dusan? Voci messe in giro dalla Fiorentina"

06 dicembre 2021 23:40

Inchiesta di Report sui procuratori di Vlahovic, legami con governo serbo e criminalità organizzata

06 dicembre 2021 12:47

Radio Bruno, Barone-Ristic: non c'è apertura sul rinnovo di Vlahovic, la Fiorentina vuole dettare delle condizioni

01 dicembre 2021 19:13

CorFio, Vlahovic, incontro Barone-Ristic. Commisso ha rilanciato per il rinnovo?

01 dicembre 2021 10:05

FOTO - Ristic mostra il legame fraterno con Vlahovic dal ritiro della Serbia: "Famiglia"

10 novembre 2021 22:06

Pagliari: "Giocatori ostaggi? Una favoletta. Sono tutti d'accordo, si confrontano con i procuratori"

14 ottobre 2021 20:58

Inquietanti intrecci tra Ristic ed il figlio del presidente della Serbia. Mistero Vlahovic

08 ottobre 2021 16:43

Ristic, e se ci fosse Ramadani dietro? Vlahovic affare della vita. Senza di lui, scuderia da serie C. Lo scugnizzo viola

08 ottobre 2021 00:15

Tuttosport, fiducia per il rinnovo di Vlahovic. In caso di cessione occhi su Scamacca e Belotti

10 agosto 2021 08:46

TMW, il procuratore di Vlahovic domani sarà a Milano dove parlerà con Tottenham ed Inter

09 agosto 2021 18:13

Di Marzio: "Ristic era al Franchi per parlare di Vlahovic. La Fiorentina non lo cede per meno di 60 milioni"

08 agosto 2021 08:31

L'agente di Vlahovic è arrivato a Firenze. In arrivo novità sul rinnovo del centravanti della Fiorentina?

17 maggio 2021 21:41

Vlahovic, è ora di decidere il futuro: rinnoverà e resterà a Firenze o sarà mandato in prestito?

21 luglio 2020 10:14

Ag. Vlahovic: "Continuano ad arrivarmi tante richieste per lui. Tornerò a parlare con Pradè"

07 aprile 2020 16:49

Archivio

Esplora l'archivio di Ristic

Sett. 15
Sett. 18
Sett. 32
Sett. 49 Sett. 46 Sett. 21 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 48 Sett. 45 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 20
Sett. 30 Sett. 15