CorFio, Vlahovic, incontro Barone-Ristic. Commisso ha rilanciato per il rinnovo?

Oggi il Corriere Fiorentino parla di un incontro andato in scena ieri tra il dg della Fiorentina, Joe Barone e l’agente di Vlahovic, Darko Ristic. Fino a qualche giorno fa il procuratore sembrava un fantasma, impossibile da rintracciare. Ora i rapporti sembrano essere almeno normali con i gigliati. Il mercato di gennaio si avvicina e serve capire la situazione. Da capire se, come sembra, Commisso abbia fatto un ultimo tentativo per convincere il suo gioiello al rinnovo, mettendo sul piatto un’offerta superiore.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, COMMISSO ED IL NODO VLAHOVIC: CEDERLO O TENERLO PER TRASCINARE LA FIORENTINA IN EUROPA?