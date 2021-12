Il procuratore di Vlahovic presente allo Juventus Stadium per la partita di Champions

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, nella giornata di ieri, in occasione della partita di Champions League tra Juventus e Malmoe, era presente sulla tribuna juventina anche Darko Ristic, il procuratore di Dusan Vlahovic. Una presenza che non fa che alimentare le voci che vedono la Juventus fortemente interessata ad approfittare del mancato rinnovo tra il bomber serbo e la società viola, premettendo che, nella stessa partita, il procuratore di Vlahovic aveva diversi assistiti in campo.

LA BATTUTA IN DIRETTA DI CRISCITIELLO SU EMPOLI-FIORENTINA