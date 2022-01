Accordo trovato tra Ristic e la Juventus, appena Vlahovic sarà negativo andrà a Torino per le visite

Ci siamo, Dusan Vlahovic è sempre più vicino alla Juventus. Proprio in questi minuti, secondo quanto raccolto da TMW, la Juventus e l’entourage del calciatore hanno definito l’accordo su stipendio e commissioni: Vlahovic firmerà un contratto con i bianconeri da 7 milioni di euro a stagione fino al 2026 con opzione al 2027. Accordo chiuso e definito e fumata bianca in arrivo, col giocatore che potrà lasciare Firenze per le visite mediche una volta superata la positività al Covid. L’accordo con la Fiorentina (che nel frattempo ha accolto Arthur Cabral, suo sostituto), ricordiamo, era già stato trovato nelle scorse ore sulla base di 70 milioni di parte fissa più 5 di bonus. Lo riporta TMW

