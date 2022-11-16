Parla Darko Ristic: "Vlahovic è andato alla Juventus perchè è uno dei più grandi club del mondo"

Darko Ristic ha parlato del trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, il procuratore è stato il regista della trattativa

Darko Ristic è il procuratore di Dusan Vlahovic, molto discusso a Firenze in seguito alla cessione di Vlahovic dopo il mancato rinnovo, queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport

Ristic, partiamo proprio dalla Serbia: come valuta le grandi aspettative che ci sono sulla vostra nazionale?

“Abbiamo buoni giocatori, siamo orientati all'attacco. Abbiamo giocato bene nelle qualificazioni e davvero tutta la nazione qui è piena di ottimismo sul fatto che si possa ottenere un buon risultato in Qatar”.

La Serbia può essere dunque la squadra rivelazione del mondiale?

“Tutti crediamo di poter essere la sorpresa più piacevole”.

Facciamo un po’ di chiarezza sulle condizioni di Vlahovic: l’infiammazione pubalgica che lo ha messo fuori dai giochi nelle ultime settimane può compromettere il suo mondiale?

“È un infortunio molto spiacevole. È stato difficile per Dusan non poter essere in squadra nelle ultime partite. Grazie a Dio, l'infortunio non è così grave. Quindi speriamo tutti che Dusan sia pronto al 100% per la prima partita contro il Brasile”.

Da Firenze a Torino, cos’è cambiato in Vlahovic?

“Dusan non cambia. È un giocatore che migliora giorno dopo giorno, e nonostante sia ancora giovane è sempre stato un professionista al massimo. Era così prima, è così anche adesso”.

C’erano molti altri club pronti a scommettere su di lui, perché ha scelto la Juve?

“È vero che c'erano molti club interessati. Però la Juventus è la Juventus uno dei più grandi club del mondo. Sembrava l'opzione migliore fin dall'inizio e penso ancora sia così”.

LE PAROLE DI CICCIO GRAZIANI SU BELOTTI

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