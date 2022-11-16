Graziani sicuro: "Prenderei Belotti alla Fiorentina al posto di Cabral. Jovic può fare solo brutte figure"

Ciccio Graziani ha commentato e detto la sua opinione sulle vicende di casa Fiorentina dopo la sconfitta contro il Milan

Ciccio Graziani, ex giocatore della Fiorentina e campione del mondo, ha parlato delle vicende di casa viola, queste le sue parole a Radio Bruno:

"Prenderei Belotti dalla Roma al posto di Cabral dato che sta perdendo tempo a Roma, Jovic per come gioca la Fiorentina può fare solo brutte figure, Jovic da solo non regge l'area di rigore, è un giocatore diverso, non mi sto sbagliando, è una seconda punta ma la Fiorentina non gioca con 2 punte, se fai giocare cosi Jovic fa fatica.

Questa battaglia mediatica contro Nico Gonzalez la digerisco poco, mi piacerebbe sentire la risposta di Nico Gonzalez, se un giocatore non gioca vuol dire che ha paura di rompersi per il mondiale, se ha un dolorino è giusto che non giochi, il miglior medico di un calciatore è se stesso, se ha un dolore come fai a dire che è guarito. Io voglio sentire dalla voce di Nico Gonzalez che lui non gioca perchè ha un problema psicologico

Se allenassi io la Fiorentina gli avrei fatti giocare insieme Jovic e Cabral, con il 4-4-2, ho l'impressione che se si cambia modulo questi ragazzi potrebbero fare bene, in questo momento uno dei due va mandato a casa. Se daranno via uno dei due ho questo cruccio, contro l'Inter mi hanno confortato in questo mio pensiero, sono un fautore delle due punte anche perchè in questa maniera ci si dividono le responsabilità"

AIA ASSOLVE SOZZA

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