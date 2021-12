Pedullà: “Annuncio che l’operazione Vlahovic sarà di 20 milioni di commissione per il procuratore”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato nel corso della trasmissione di Sportitalia “Calcio e Mercato”, queste le sue parole riguardo l’operazione futura per l’acquisto di Vlahovic: “Vi preannuncio che l’operazione Vlahovic sarà un’operazione da 18/20 milioni di commissioni per l’agente. Sarà un qualcosa di inimmaginabile. Vlahovic ti fa vincere le partite, il Manchester City o chi per lei gli darà 10 milioni di ingaggio al giocatore perché è uno di quello che ti fa gol e ti porta alla vittoria“ conclude Pedullà.

