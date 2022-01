Zazzaroni difende i procuratori: “Non strangolano i club, anzi molti aspettano di essere pagati”

Questo un estratto del pensiero di Ivan Zazzaroni su Stadio:

“Le commissioni versate all’agente di Vlahovic hanno scatenato qualche polemica, ma la “crociata generalizzata” contro gli agenti, non regge più. La stragrande maggioranza dei procuratori non strangola i club: anzi, aspetta da anni di essere saldata. I limiti oltre i quali non si può andare dovranno imporli per primi i club e, in seconda battuta, le istituzioni. Gli agenti, quelli “buoni” ma soprattutto quelli “cattivi”, non potranno fare altro che adeguarsi”.

CORVINO RIMPIANGE DI NON AVER COMPRATO LA FIORENTINA