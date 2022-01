Sky, non è ancora fatta per Vlahovic alla Juve, manca un accordo sulle commissioni degli agenti

Secondo quello riportato da Sky durante la trasmissione Calciomercato l’originale, domani Ristic arriverà a Torino per parlare con la Juventus. Manca ancora un accordo sull’ammontare delle commissioni per gli agenti e per questo la trattativa non è chiusa. Inoltre per i motivi sanitari che tutti sanno, Vlahovic non può svolgere le visite mediche fino almeno a sabato e questa è un’ulteriore fonte di preoccupazione per il club bianconero.

