Il Giornale scrive: ”Firenze, talenti di passaggio e ultrà incivili”. Viviano non ci sta: ”Qualunquismo”

Duro attacco da parte della testata de ”Il Giornale” all’indirizzo di alcuni tifosi della Fiorentina, che attraverso pesanti insulti ed anche alcune minace personali, hanno lasciato trasparire tutto il loro disappunto nei confronti di Dusan Vlahovic che, come ben noto, ha scelto di vestire la casacca della Juventus. Ecco quanto riportato dal quotidiano: “Firenze, città d’arte e talenti di passaggio. Tifosi e ultrà incivili se ne facciano una ragione” e come sommario: “La città calcistica non ha capito di essere da tempo “cantera” juventina. Intanto ancora insulti e minacce. Dusan sotto scorta“.

Sulla vicenda ha espresso il proprio parere Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e tifosissimo della viola, queste le sue parole: Più qualunquismo di questo era oggettivamente complicato”.

VLAHOVIC-JUVE, DOMANI INCONTRO TRA RISTIC E LA JUVENTUS: NON C’E’ ANCORA ACCORDO SU COMMISSIONI