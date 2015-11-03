Notizie Il Giornale Fiorentina

Il Giornale scrive: ''Firenze, talenti di passaggio e ultrà incivili”. Viviano non ci sta: ''Qualunquismo''
26 gennaio 2022 23:41
Ordine: "Fiorentina-Inter? Nerazzurri sorretti dai miracoli di Handanovic. Hanno ballato per un tempo"
24 settembre 2021 15:21
Il Giornale attacca Commisso: "Preso Prandelli per valorizzare i più forti e venderli. A pensar male..."
12 novembre 2020 17:43
Delio Rossi a Il Giornale: "Sarri può permettersi anche il lusso di sbagliare formazione"
20 giugno 2020 19:59
Mazzola: "I giocatori si dovrebbero ridurre lo stipendio e dare una mano alle proprie società"
08 marzo 2020 11:26
Il Giornale attacca Commisso: "Dopo due rigori concessi dal Var, ora non è più "disgustato""
17 febbraio 2020 12:45
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