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Notizie Il Giornale Fiorentina

Il Giornale scrive: ''Firenze, talenti di passaggio e ultrà incivili”. Viviano non ci sta: ''Qualunquismo''

26 gennaio 2022 23:41

Ordine: "Fiorentina-Inter? Nerazzurri sorretti dai miracoli di Handanovic. Hanno ballato per un tempo"

24 settembre 2021 15:21

Il Giornale attacca Commisso: "Preso Prandelli per valorizzare i più forti e venderli. A pensar male..."

12 novembre 2020 17:43

Delio Rossi a Il Giornale: "Sarri può permettersi anche il lusso di sbagliare formazione"

20 giugno 2020 19:59

Mazzola: "I giocatori si dovrebbero ridurre lo stipendio e dare una mano alle proprie società"

08 marzo 2020 11:26

Il Giornale attacca Commisso: "Dopo due rigori concessi dal Var, ora non è più "disgustato""

17 febbraio 2020 12:45

Diego Della Valle crea una holding per controllare le sue aziende, fatta fuori la Fiorentina

03 ottobre 2018 09:17

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