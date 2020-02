Il Giornale oggi in edicola attacca Commisso intitolando l’articolo rivolto a Sampdoria Fiorentina “E ora Commisso non è più “disgustato”. Dopo le polemiche alla fine di Juventus-Fiorentina il presidente viola aveva usato il termine “disgustato”, ieri si è detto soddisfatto dell’arbitraggio di Irrati a Genova, che ha concesso due rigori grazie al Var. “L’unica cosa che avevo domandato è che la legge fosse uguale per tutti e che se la tecnologia esiste per aiutare l’arbitro, si deve andare al Var e dopo si decide. Non ho rivisto le immagini ma mi hanno detto che ci fossero entrambi i rigori per noi. La tecnologia deve aiutare gli arbitri quando ci sono casi così”.