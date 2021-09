Ordine: “Fiorentina-Inter? Nerazzurri sorretti dai miracoli di Handanovic. Hanno ballato per un tempo”

Franco Ordine, opinionista televisivo, ha rilasciato un’intervista a Il Giornale durante la quale ha commentato anche la vittoria dell’Inter contro i Viola. Ecco le sue parole: “La Fiorentina, per l’Inter di Simone Inzaghi, ha messo l’asticella più in alto rispetto al Venezia di Paolo Zanetti che ha schierato i suoi come un parcheggio riservato ai tir. L’Inter, dopo aver ballato per un tempo e temuto il peggio, sorretta dalle paratone di Handanovic. Il portiere nerazzurro era finito al centro delle polemiche: volevano licenziarlo qualche giorno fa i soliti criticoni del web, ma lui ha offerto una prova di tale forza fisica, mentale e tecnica da sorprendere persino lo stesso allenatore”.

