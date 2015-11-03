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Notizie Handanovic Fiorentina

L'Inter su Kayode, ieri al Franchi Handanovic ha osservato il terzino della Fiorentina contro la Lazio

27 febbraio 2024 20:46

Lo stile Juventus non si smentisce mai, pugno di Cuadrado ad Handanovic nel post partita. Il video

05 aprile 2023 00:07

Il video che inguaia Handanovic, parole a Sozza prima di Inter-Napoli: "Mi raccomando fischia poco"

06 gennaio 2023 13:08

Italiano racconta: "Ikonè a San Siro era più triste di me per non avere fatto gol contro Handanovic"

02 aprile 2022 14:50

Ordine: "Fiorentina-Inter? Nerazzurri sorretti dai miracoli di Handanovic. Hanno ballato per un tempo"

24 settembre 2021 15:21

Handanovic: "Ringrazio il mio ex compagno Dalbert. Presto ci rivedremo in campo.."

31 marzo 2020 14:27

Handanovic: “Un giocatore viola ha ammesso che non c’era rigore. Il gol di Muriel? Merito suo, non colpa mia”

24 febbraio 2019 23:04

Terremoto in casa Inter, tolta la fascia a Icardi, il nuovo capitano è Handanovic. Il comunicato

13 febbraio 2019 12:40

Handanovic: "Quando Vecino e Borja Valero ci hanno detto di Astori non ci potevamo credere"

07 marzo 2018 10:32

Petagna: "Handanovic-Sportiello al fantacalcio? Scelgo Marco, mi fido molto di lui"

21 ottobre 2017 17:44

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