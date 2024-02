L’Inter su Kayode, ieri al Franchi Handanovic ha osservato il terzino della Fiorentina contro la Lazio

Come riportato da Tuttomercatoweb, nel posticipo di ieri sera tra Fiorentina e Lazio erano tanti gli addetti ai lavori presenti all’Artemio Franchi. Tra questi anche Samir Handanovic, ex portiere dell’Inter rimasto nel club nerazzurro come osservatore. Ieri Handanovic si è recato prima al Viola Park per seguire la partita della Primavera contro il Bologna, poi allo stadio per assistere a Fiorentina-Lazio. L’osservato speciale, secondo quanto riporta fcinternews era Michael Kayode.

Il futuro di Dumfries infatti non è ancora ben delineato e l’Inter di Marotta pensa già al futuro. In caso di cessione del terzino e ala destra olandese, piace appunto il giocatore viola, che ieri ha segnato il suo primo gol in Serie A e che ha tutti i requisiti che il club milanese cerca: giovane, già titolare nel nostro campionato, stipendio basso. Ad oggi, scrive il sito milanese, non ci sono né valutazioni, né contatti, anche se un chiaro e limpido interesse c’è.