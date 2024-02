Budel: “Complimenti a Italiano e alla Fiorentina. Bonaventura e Arthur hanno fatto la differenza in mezzo al campo”

Alessandro Budel, attuale telecronista di DAZN ed ex centrocampista di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante la trasmissione Pentasport parlando della vittoria della viola contro la Lazio: “Fiorentina perfetta, per come ha approcciato la gara e per come ha reagito al gol subito immeritatamente. Partita veramente sublime della viola”. Che cosa ha pensato al momento della formazione?: “Devo fare i complimenti a Italiano per la lettura e la gestione della partita. I Reparti molto corti e un gran possesso di palla hanno fatto la differenza. Poi il pressing alto e la densità a centrocampo ha permesso a certi giocatori di venire fuori con le proprie caratteristiche”.

Bonaventura accanto ad Arthur sulla linea mediana gli è piaciuto?: “Con la squadra corta e compatta Bonaventura e Arthur hanno mostrato le proprie qualità, andando a coprire nello stretto, senza correre a vuoto in mezzo al campo e giocando molto bene in fase d’interdizione e d’impostazione. Con la loro concentrazione ed esperienza, hanno fatto la differenza”.

Quando si fa un primo tempo come quello di ieri con 2 pali colpiti e poi subisci gol sul finale di primo tempo, c’è rischio di uscire con le ossa rotte?: “La reazione mi è piaciuta tantissimo, sia all’inizio del secondo tempo, sia dopo il rigore sbagliato da Nico. Non tutte le squadre riescono a ritornare in partita dopo tutta questa sfortuna. Mi è piaciuto tantissimo anche Beltran, in zona offensiva per me è stato unodei migliori, anche senza il gol. Parlando di un altro attaccante, Belotti, anche se in questa stagione non ha giocato spesso, vedo una buona condizione fisica e una gran voglia di fare, per me a Firenze tornerà quello di Torino, soprattutto per l’atteggiamento che ci mette su ogni pallone”.