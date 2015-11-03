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Notizie Alessandro Budel Fiorentina

Budel spiega: "La Fiorentina deve giocare, non sa difendere bassa. Senza combattere rischia la B"

04 marzo 2026 23:17

Budel: "Complimenti a Italiano e alla Fiorentina. Bonaventura e Arthur hanno fatto la differenza in mezzo al campo"

27 febbraio 2024 19:56

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