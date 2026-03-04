Budel spiega: “La Fiorentina deve giocare, non sa difendere bassa. Senza combattere rischia la B”

La voce di Dazn Alessandro Budel ha parlato ai microfoni di Radio Firenze Viola per commentare il momento della Fiorentina. ecco le sue parole: “Con Vanoli si è visto qualcosa di buono, anche se nell’ultima partita la squadra è stata irriconoscibile. Quando i viola hanno giocato bene è stato perchè hanno fatto la partita, non ha le caratteristiche per stare bassa e ripartire. Con la difesa a 4 tutto funziona molto meglio.”

Sulla lotta salvezza: “Oggi si condannano Pisa e Verona a meno di un grosso miracolo, il terzo posto invece è tra Cremonese e Lecce, anche se la Fiorentina rischia molto se continuerà così. I viola hanno dimostrato che quando giocano in modo imponente sono sempre superiori ai loro diretti avversari della salvezza, ma se lo spirito di lotta non c’è soffrono contro tutti.”