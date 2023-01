Il video che inguaia Handanovic, parole a Sozza prima di Inter-Napoli: “Mi raccomando fischia poco”

Gli interventi duri su Kvaratskhelia a inizio partita, la frase di Handanovic all’arbitro nel tunnel prima di entrare in campo. Sono questi alcuni tra gli argomenti al centro del dibattito tra i tifosi del Napoli oggi dopo il primo ko di questo campionato subito a Milano. La polemica era partita sempre tra i tifosi già prima del match con la designazione di Sozza, arbitro nato a Milano, per il match di San Siro. Polemiche che sono riprese dopo la diffusione online di un filmato in cui si vedeil portiere dell’Inter nel tunnel che porta le squadre in campo avvicinarsi al direttore di gara chiedendogli: “Sozza mi raccomando – ha detto – fischia pochissimo oggi”.

Una frase detta con un tono leggero, ma che ai tifosi del Napoli ha prodotto rabbia soprattutto guardando i primi minuti del match in cui ci sono stati diversi interventi duri dei nerazzurri che non sono stati fischiati dall’arbitro. Polemiche che sorgono nel dopo-ko nei bar ma che non influiscono sul club azzurro. A quanto apprende l’Ansa da fonti qualificate della società, infatti, “il Napoli è stufo della storia dei complotti, non esistono complotti contro il Napoli”.

Azzurri quindi pronti a riprendere contro la Sampdoria dopo una giornata di recupero in palestra per tutti coloro che hanno giocato ieri, come accade di solito dopo i match. Lo riporta Sport Mediaset

Oggi #Kvaratskhelia non si è potuto allenare per i dolori dopo i falli subiti ieri sera in #InterNapoli. A #Napoli polemiche accese per l’arbitraggio di #Sozza. A riaccenderle anche questo video che ha protagonista #Handanovic con una frase infelice rivolta all’arbitro 😧 pic.twitter.com/oiGHmwhcFA — Antonello Perillo (@anperillo) January 5, 2023

IL RETROSCENA DI DAZN