Italiano racconta: "Ikonè a San Siro era più triste di me per non avere fatto gol contro Handanovic"

Italiano ha parlato anche dello stato di forma di Ikonè e del suo errore a San Siro contro l'Inter nell'ultimo minuto

Nel corso della conferenza stampa, Vincenzo Italiano ha parlato anche dello stato di forma di Ikonè e dei suoi miglioramenti in fase di realizzazione, queste le parole del tecnico viola

"Da quando è arrivato ha giocato praticamente tutte le partite. Uno che arriva a 16 metri dalla porta sono convinto che prima o poi gli si inneschi qualcosa di diverso dal non essere concreto. A San Siro quando gli ho chiesto perchè non avesse saltato il portiere si vedeva in faccia che era molto più dispiaciuto di me per non aver fatto gol ad Handanovic. Ci lavoriamo ogni giorno e ogni allenamento su questo e ci sbloccheremo.”

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