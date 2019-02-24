Handanovic: “Un giocatore viola ha ammesso che non c’era rigore. Il gol di Muriel? Merito suo, non colpa mia”

Il Capitano dell’Inter, Handanovic ha parlato ai microfoni della “Domenica Sportiva” sulla Rai. Queste le sue dichiarazioni:“Un giocatore viola ha detto che non era rigore, siamo arrabbiati. Ormai per...

Il Capitano dell’Inter, Handanovic ha parlato ai microfoni della “Domenica Sportiva” sulla Rai. Queste le sue dichiarazioni:

“Un giocatore viola ha detto che non era rigore, siamo arrabbiati. Ormai però è finita e dobbiamo pensare alla prossima. Oggi tanti episodi, ma non è la prima gara con tantissimo recupero. Si dovrebbe cambiare la regola per intervenire sul VAR. Abbiamo gestito bene la gara fino al 2-3 di Muriel, il vento ha influito tanto. Spogliatoio? Non parlo del caso Icardi, dobbiamo andare avanti. Il gol di Muriel? È merito suo, era sul mio palo ma non ci potevo fare molto”.