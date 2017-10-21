Petagna: "Handanovic-Sportiello al fantacalcio? Scelgo Marco, mi fido molto di lui"

Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, è stato interpellato da Gli Autogol riguardo la scelta migliore del portiere per la formazione del fantacalcio. Così il centravanti della Dea: "Chi metterei t...

Andrea Petagna, attaccante dell'Atalanta, è stato interpellato da Gli Autogol riguardo la scelta migliore del portiere per la formazione del fantacalcio. Così il centravanti della Dea: "Chi metterei titolare in porta fra Sportiello e Handanovic? Marco, lo conosco e mi fido di lui".