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Notizie Petagna Fiorentina

Repubblica: “Fiorentina, idea Djuric o Petagna. Kouamé può lasciare i viola a gennaio”

15 novembre 2024 08:59

Ad ogni domanda gli ucraini dicono: "Petagna". Spalletti e ferma tutto e chiede: "Perchè vi interessa tanto?"

19 novembre 2023 22:33

Corriere dello Sport, Petagna e Bonazzoli nel mirino ma Fiorentina vuole il prestito no obbligo

25 gennaio 2023 08:50

Amoruso sul mercato: "Attaccante doveva essere in campo già l'1 gennaio. Adesso prenderei Petagna"

24 gennaio 2023 18:49

Corriere Fiorentino: “Petagna pista complicata: servirebbe obbligo di riscatto a 10 milioni”

23 gennaio 2023 08:18

La Nazione scrive: "Fiorentina ha chiesto Petagna al Napoli, in viola solo se ci sarà obbligo di riscatto"

19 gennaio 2023 11:04

Bucchioni: “Petagna farebbe 10-12 gol da qui a fine stagione. Anche Belotti sarebbe una sicurezza”

02 gennaio 2023 15:06

Gazzetta, Borja Mayoral-Petagna, i due nomi per sostituire Vlahovic o affiancarlo a gennaio

26 ottobre 2021 09:30

Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"

20 maggio 2021 16:39

Napoli, Petagna è positivo al Coronavirus. È asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena

20 agosto 2020 14:54

Lirola superstar di FIFA20: vince il torneo di eSerie A contro Pisacane, Jankto e Petagna

11 aprile 2020 21:54

Ufficiale: Petagna della Spal va al Napoli. Ecco il comunicato della società partenopea

30 gennaio 2020 20:56

Di Gennaro: "Alla Fiorentina servono giocatori pronti. Cutrone è in difficoltà, io avrei scelto Petagna"

09 gennaio 2020 20:26

Petagna, addio Fiorentina: "Resto alla Spal fino al termine della stagione, voglio la doppia cifra"

05 gennaio 2020 16:17

Pedullà: "Cutrone sarebbe un ottimo investimento per i viola. Pedro lo vogliono tanti club. Duncan..."

02 gennaio 2020 19:39

Vicino l'accordo con i Wolves per Cutrone. La sua alternativa è Petagna della Spal

02 gennaio 2020 11:00

Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...

01 gennaio 2020 12:38

Petagna: "Sono il calciatore Under 25 ad avere segnato più goal in Serie A nel 2019"

31 dicembre 2019 15:25

Gazzetta, la Spal blinda Petagna. Al club ferrarese piace il centrocampista viola Dabo

30 dicembre 2019 12:49

Basile: "Piatek non mi convince caratterialmente mentre Petagna è un profilo che piace alla società"

29 dicembre 2019 19:58

Gazzetta, idea Petagna per la Fiorentina ma la Spal in cambio vuole Vlahovic più soldi

27 dicembre 2019 11:00

Di Gennaro: "In attacco prenderei subito Petagna. Boateng e Pedro sono stati due veri fallimenti"

25 dicembre 2019 00:05

Calciomercato di gennaio: al via il valzer delle punte con molti giocatori e squadre coinvolte

24 dicembre 2019 15:31

Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola

24 dicembre 2019 10:16

Gazzetta, la Fiorentina per arrivare alla prima punta Petagna, cederebbe Saponara alla Spal

08 luglio 2019 10:14

La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella

30 giugno 2019 10:19

L'eventuale acquisto di Petagna da parte dei viola apre ad una possibile cessione di Simeone alla Lazio

27 giugno 2019 14:29

La Fiorentina ha capito che non prenderà 25 milioni per Simeone. Al suo posto Cutrone, Schick o Petagna

24 giugno 2019 16:22

Spal-Roma 2-1. Per Ranieri prima sconfitta della sua seconda avventura giallorossa

16 marzo 2019 20:47

Petagna: "Gol che vale come un assist, ora proviamo a vincere questa partita. Abbiamo i titolari..."

18 febbraio 2018 18:41

Punizione di Gomez, rete di Petagna. L' Atalanta pareggia i conti al 45'

18 febbraio 2018 18:35

Petagna: "Handanovic-Sportiello al fantacalcio? Scelgo Marco, mi fido molto di lui"

21 ottobre 2017 17:44

Petagna: ''A Firenze sarà dura, ma possiamo mettere in difficoltà chiunque''

22 settembre 2017 10:21

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