Notizie Petagna Fiorentina

Repubblica: “Fiorentina, idea Djuric o Petagna. Kouamé può lasciare i viola a gennaio”
15 novembre 2024 08:59
Ad ogni domanda gli ucraini dicono: "Petagna". Spalletti e ferma tutto e chiede: "Perchè vi interessa tanto?"
19 novembre 2023 22:33
Corriere dello Sport, Petagna e Bonazzoli nel mirino ma Fiorentina vuole il prestito no obbligo
25 gennaio 2023 08:50
Amoruso sul mercato: "Attaccante doveva essere in campo già l'1 gennaio. Adesso prenderei Petagna"
24 gennaio 2023 18:49
Corriere Fiorentino: “Petagna pista complicata: servirebbe obbligo di riscatto a 10 milioni”
23 gennaio 2023 08:18
La Nazione scrive: "Fiorentina ha chiesto Petagna al Napoli, in viola solo se ci sarà obbligo di riscatto"
19 gennaio 2023 11:04
Bucchioni: “Petagna farebbe 10-12 gol da qui a fine stagione. Anche Belotti sarebbe una sicurezza”
02 gennaio 2023 15:06
Gazzetta, Borja Mayoral-Petagna, i due nomi per sostituire Vlahovic o affiancarlo a gennaio
26 ottobre 2021 09:30
Calamai: "Necessari 5/6 titolari per salto di qualità. Sul rinnovo di Vlahovic agito con troppa calma"
20 maggio 2021 16:39
Napoli, Petagna è positivo al Coronavirus. È asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena
20 agosto 2020 14:54
Lirola superstar di FIFA20: vince il torneo di eSerie A contro Pisacane, Jankto e Petagna
11 aprile 2020 21:54
Ufficiale: Petagna della Spal va al Napoli. Ecco il comunicato della società partenopea
30 gennaio 2020 20:56
Di Gennaro: "Alla Fiorentina servono giocatori pronti. Cutrone è in difficoltà, io avrei scelto Petagna"
09 gennaio 2020 20:26
Petagna, addio Fiorentina: "Resto alla Spal fino al termine della stagione, voglio la doppia cifra"
05 gennaio 2020 16:17
Pedullà: "Cutrone sarebbe un ottimo investimento per i viola. Pedro lo vogliono tanti club. Duncan..."
02 gennaio 2020 19:39
Vicino l'accordo con i Wolves per Cutrone. La sua alternativa è Petagna della Spal
02 gennaio 2020 11:00
Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...
01 gennaio 2020 12:38
Petagna: "Sono il calciatore Under 25 ad avere segnato più goal in Serie A nel 2019"
31 dicembre 2019 15:25
Gazzetta, la Spal blinda Petagna. Al club ferrarese piace il centrocampista viola Dabo
30 dicembre 2019 12:49
Basile: "Piatek non mi convince caratterialmente mentre Petagna è un profilo che piace alla società"
29 dicembre 2019 19:58
Gazzetta, idea Petagna per la Fiorentina ma la Spal in cambio vuole Vlahovic più soldi
27 dicembre 2019 11:00
Di Gennaro: "In attacco prenderei subito Petagna. Boateng e Pedro sono stati due veri fallimenti"
25 dicembre 2019 00:05
Calciomercato di gennaio: al via il valzer delle punte con molti giocatori e squadre coinvolte
24 dicembre 2019 15:31
Gazzetta, da Politano a Petagna passando per Praet, Zaza e Cutrone tutti gli obiettivi della viola
24 dicembre 2019 10:16
Gazzetta, la Fiorentina per arrivare alla prima punta Petagna, cederebbe Saponara alla Spal
08 luglio 2019 10:14
La Nazione, Fiorentina in cerca del suo bomber, tutti i candidati per il nuovo attacco di Montella
30 giugno 2019 10:19
L'eventuale acquisto di Petagna da parte dei viola apre ad una possibile cessione di Simeone alla Lazio
27 giugno 2019 14:29
La Fiorentina ha capito che non prenderà 25 milioni per Simeone. Al suo posto Cutrone, Schick o Petagna
24 giugno 2019 16:22
Spal-Roma 2-1. Per Ranieri prima sconfitta della sua seconda avventura giallorossa
16 marzo 2019 20:47
Petagna: "Gol che vale come un assist, ora proviamo a vincere questa partita. Abbiamo i titolari..."
18 febbraio 2018 18:41
Punizione di Gomez, rete di Petagna. L' Atalanta pareggia i conti al 45'
18 febbraio 2018 18:35
Petagna: "Handanovic-Sportiello al fantacalcio? Scelgo Marco, mi fido molto di lui"
21 ottobre 2017 17:44
Petagna: ''A Firenze sarà dura, ma possiamo mettere in difficoltà chiunque''
22 settembre 2017 10:21
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