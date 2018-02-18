Petagna: "Gol che vale come un assist, ora proviamo a vincere questa partita. Abbiamo i titolari..."

L'attaccante dell'Atalanta Andrea Petagna ha parlato a Premium Sport nell'intervallo della partita contro la Fiorentina: "Vale come un assist questo gol, di farlo non mi interessa. L'importante è vinc...

L'attaccante dell'Atalanta Andrea Petagna ha parlato a Premium Sport nell'intervallo della partita contro la Fiorentina: "Vale come un assist questo gol, di farlo non mi interessa. L'importante è vincere la partita. Siamo una squadra con tutti titolari, siamo preparati e abbiamo un grandissimo allenatore. Ora proviamo a vincere questa partita".